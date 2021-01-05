高雄托嬰中心爆類流感群聚1兒染A流 停托清消5天復課

高雄市衛生局疾管處表示，109年12月某托嬰中心通報一起類流感群聚通報，在2月17日至24日期間，總計6名幼兒出現上呼吸道症狀，包括發燒、咳嗽」流鼻水。經衛生單位採檢送驗其中一名幼兒經檢驗為A型流感，衛生局介入防治監控，未再出現新增個案。

疾管處長何惠彬指出，衛生局調查，檢驗流感陽性個案未接種流感疫苗，且出現類流感症狀的其他5名幼兒，只有1人有接種疫苗。確診感染流感的幼兒為1歲多，12月24日發病，未住院，目前已康復。托嬰中心於12月25至29日停課，目前已恢復上課，未再發生新個案。

衛生局呼籲，目前已經進入流感流行期，民眾及人口密集機構、教托育機構、醫院、軍營都應提高警覺，落實機構防疫措施，嚴防流感疫情。