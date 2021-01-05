快訊

交通部航港局爆弊案！燈塔整建工程「免稅品餽贈」 廉政署約談10人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／小金門元旦升旗有「插曲」 國旗突遭風吹落現場哄堂大笑

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
烈嶼鄉公所的元旦升旗典禮，竟然發生國旗升到一半掉下來的意外插曲，影片在網路上瘋傳。圖／翻攝網路
烈嶼鄉公所的元旦升旗典禮，竟然發生國旗升到一半掉下來的意外插曲，影片在網路上瘋傳。圖／翻攝網路

金門的網路社群最近瘋傳一段烈嶼鄉元旦升旗的影片，畫面中的人參與升旗典禮，在莊嚴肅穆的氛圍中敬禮，由2位阿兵哥負責升旗，伴隨著國旗歌聲中，國旗緩緩升起，但國旗升到頂端的最後一刻，竟然應聲掉下來，且阿兵哥還眼明手快的接住，當場引起民眾一陣哄堂大笑，還有人說「慘了！阿兵哥可能要提早退伍」。

烈嶼鄉公所為慶祝元旦，在元旦的清晨6時30分於東林復合式運動場舉行升旗典禮與健走活動，吸引數百位烈嶼地區的軍民到場參與，烈嶼鄉長洪若珊和地方各界、軍民、學生一起參與升旗典禮，迎接嶄新的一年。升旗典禮後也舉辦健走活動，軍民一起走出健康，走出快樂。

但近日網路卻流傳一段影片，原來是升旗典禮當天竟然有「意外插曲」，當天因為風太大，國旗在升到頂端的剎那，疑似因繩子太久而風化，猛被強風一吹，竟然斷裂，此事也在烈嶼地區引起熱議，烈嶼鄉代表會主席方駿洋表示，他當天也在場，看到也嚇一跳，與很多長輩都覺得是種「壞徵兆」，可能代表鄉運不佳；當場軍民都一片嘩然，只是後來大家覺得在此嚴肅的氣氛下，出現這種「巧合」很好笑，所以當下笑聲不斷。

對此，烈嶼鄉公所人員表示，這個司令台平日都是鄉公所負責保養維護，當日是請烈嶼守備大隊的阿兵哥來支援幫忙升旗儀式，活動的前一天也都有事先踩排，都沒問題，沒想到活動當天，因為風太大，繩子又太老舊，竟脆化斷裂，大家也不想發生這種事，只能自認倒楣。

據了解，升旗典禮後來還是準時結束，隨後照樣進行健走活動，因為旗竿的高度很高，後來還是請廠商派吊車來幫忙，重新換上新的繩索，才將國旗升上去。

這段影片，在網路流傳，引起網友熱議，還有人說「小金門的升旗典禮，阿兵哥可能要提早退伍」；也有人說，好糗喔，現場是該氣還是該笑！

烈嶼鄉公所為慶祝元旦，在元旦的清晨舉行升旗典禮，吸引數百位軍民到場參加。圖／烈嶼鄉公所提供
烈嶼鄉公所為慶祝元旦，在元旦的清晨舉行升旗典禮，吸引數百位軍民到場參加。圖／烈嶼鄉公所提供

國旗 健走 金門

延伸閱讀

超感動！露友備國旗、桿座自辦升旗典禮 被讚最棒身教

影／烈嶼戰車汰換 軍方今吊運8輛M41D上岸吸引民眾爭睹

相關新聞

自己市民自己顧 高雄防疫旅館10日起市民優先

高雄市目前有近4000個房間可供居家檢疫者入住，但隨春節將近，恐帶來一波返國潮，為確保市民有旅館入住，高雄市觀光局長周玲...

影／小金門元旦升旗有「插曲」 國旗突遭風吹落現場哄堂大笑

金門的網路社群最近瘋傳一段烈嶼鄉元旦升旗的影片，畫面中的人參與升旗典禮，在莊嚴肅穆的氛圍中敬禮，由2位阿兵哥負責升旗，伴...

高雄加強日租套房稽查！防疫旅館以本地人為主

高雄市衛生局長黃志中表示，市府早前就擔心日租套房成為防疫破口，已雙管齊下，一是整合觀光局、經發局與警察局的日租套房名單，...

屏東南老遇人力轉銜期 護理師控訴權益受損

衛福部南區老人之家近期正逢年度轉銜期，今年得標廠商又在去年12月31日臨時棄標，突如其來的轉變，南老改以自然人承攬的方式...

高市府與慈濟簽「合作備忘錄」 四大面向打造幸福城市

高雄市政府與慈濟基金會今日於高雄市政府舉行合作備忘錄簽署儀式，以「慈善關懷」、「防災教育」、「環保生態」、「公益人文」等...

改善「楠梓百慕達」 高市府再增設燈箱、彩色標線

高雄市楠梓陸橋因匯集多條道路、行車動線複雜，常讓不熟悉的用路人暈頭轉向，素有「楠梓百慕達」之稱。市府交通局曾以彩色道路交...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。