影／小金門元旦升旗有「插曲」 國旗突遭風吹落現場哄堂大笑

金門的網路社群最近瘋傳一段烈嶼鄉元旦升旗的影片，畫面中的人參與升旗典禮，在莊嚴肅穆的氛圍中敬禮，由2位阿兵哥負責升旗，伴隨著國旗歌聲中，國旗緩緩升起，但國旗升到頂端的最後一刻，竟然應聲掉下來，且阿兵哥還眼明手快的接住，當場引起民眾一陣哄堂大笑，還有人說「慘了！阿兵哥可能要提早退伍」。

烈嶼鄉公所為慶祝元旦，在元旦的清晨6時30分於東林復合式運動場舉行升旗典禮與健走活動，吸引數百位烈嶼地區的軍民到場參與，烈嶼鄉長洪若珊和地方各界、軍民、學生一起參與升旗典禮，迎接嶄新的一年。升旗典禮後也舉辦健走活動，軍民一起走出健康，走出快樂。

但近日網路卻流傳一段影片，原來是升旗典禮當天竟然有「意外插曲」，當天因為風太大，國旗在升到頂端的剎那，疑似因繩子太久而風化，猛被強風一吹，竟然斷裂，此事也在烈嶼地區引起熱議，烈嶼鄉代表會主席方駿洋表示，他當天也在場，看到也嚇一跳，與很多長輩都覺得是種「壞徵兆」，可能代表鄉運不佳；當場軍民都一片嘩然，只是後來大家覺得在此嚴肅的氣氛下，出現這種「巧合」很好笑，所以當下笑聲不斷。

對此，烈嶼鄉公所人員表示，這個司令台平日都是鄉公所負責保養維護，當日是請烈嶼守備大隊的阿兵哥來支援幫忙升旗儀式，活動的前一天也都有事先踩排，都沒問題，沒想到活動當天，因為風太大，繩子又太老舊，竟脆化斷裂，大家也不想發生這種事，只能自認倒楣。

據了解，升旗典禮後來還是準時結束，隨後照樣進行健走活動，因為旗竿的高度很高，後來還是請廠商派吊車來幫忙，重新換上新的繩索，才將國旗升上去。

這段影片，在網路流傳，引起網友熱議，還有人說「小金門的升旗典禮，阿兵哥可能要提早退伍」；也有人說，好糗喔，現場是該氣還是該笑！