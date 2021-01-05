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屏東南老遇人力轉銜期 護理師控訴權益受損

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
衛福部南區老人之家，近其正逢年度轉銜期，今年得標廠商，又在去年12月31日臨時棄標，影響部分護理師工作。記者陳弘逸／攝影
衛福部南區老人之家，近其正逢年度轉銜期，今年得標廠商，又在去年12月31日臨時棄標，影響部分護理師工作。記者陳弘逸／攝影

衛福部南區老人之家近期正逢年度轉銜期，今年得標廠商又在去年12月31日臨時棄標，突如其來的轉變，南老改以自然人承攬的方式，確保院內210名長者照護不受影響，但部分護理師認為，此舉不僅令工作權益受損，還上網發文聲援。對此，南老表示，尊重各種主張，不論於情於理於法，自然人承攬是不得不且唯一的作為。

社群網站「Dcard」昨晚，有網友以「跨年夜一群護理人員面臨了失業」為題發文，針對南區老人之家護理人力標案問題，提出質疑。由於今年新得標的廠商，於去年12月31日臨時棄標，導致部分有意願繼續任職的護理師，需改以自然人承攬的方式才能繼續工作，若沒簽將於1月1日就失業。

失業的李姓護理師表示，若要解約，應該是前30天就要公告，但卻在31日新廠商臨時棄標，面對此一困境，南老應該要事先做好準備，或改以約聘雇的方式，而非自然人承攬。

李姓護理師還說，改以自然人承攬，對原護理師而言，不僅年資、特休等權益受影響，還必須自行加保勞健保等，欠缺許多勞動保障。

南老主任許慧麗表示，面對得標廠商臨時棄標，讓新舊團隊交接與因應時間太短，為了讓210名長者照護不受影響，並遵循現行體制採購法，採為期一個月的自然人承攬提供服務，先讓長者獲得應有的照顧。

許慧麗說，會尊重的各項主張，為了不讓長者照護出現空缺的前提，不論於情於理於法，自然人承攬是不得不且唯一的作為。

目前南老依據老人福利機構設置標準核算法定護理人員，安養隨時保持1人、養護及長照為1比15、失智1比20，依上述人力比編列，目前皆合於規定，排班也維持每區至少一人，一班共3至4人，二至三班共6至8人，現階段南老也在積極邀請合格專業廠商或自然人，共同投入長者照護工作。

護理師 失業 長照 衛福部

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