高市府與慈濟簽「合作備忘錄」 四大面向打造幸福城市

高雄市政府與慈濟基金會今日於高雄市政府舉行合作備忘錄簽署儀式，以「慈善關懷」、「防災教育」、「環保生態」、「公益人文」等目標，與高雄市政府攜手合作，打造幸福城市。

市長陳其邁表示，政府的資源有限，結合民間更能發揮成效。慈濟基金會是民間重要的力量，總是在災難發生時、民眾需要幫助時，第一時間站上第一線提供民眾協助，是照顧弱勢的重要力量。

市府與慈濟基金會今簽訂的合作備忘錄，宣示雙方持續推展慈善關懷及防災合作機制，並促進生態環保及公益人文推廣。

慈善關懷部分，將共同推動「安穩家園．美善社區」，為獨居長者及弱勢家庭服務；防災教育則在提供防災教育訓練，建立慈善救災合作機制。

另生態環保針對氣候變遷、全球災難、生態永續、環境保護等科普知識進行教育、推廣永續發展；公益人文針對在地公益發展人文特色，培育優質青年與人才及其他公益人文事項。

社會局表示，期待結合民間資源，讓市府政策能夠更具體落實，發揮最大效能。