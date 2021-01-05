高雄跨百光年收視率全國第一 逾百萬人看轉播

高雄「2021跨百光年」跨年晚會，因疫情不開放觀眾入場，在一項電視轉播跨年中的收視率第1名，平均收視高達1.97，顯見至少百萬人於螢幕前，見證高雄獨一無二的驕傲。

高雄「2021跨百光年」跨年晚會，因疫情不開放觀眾入場，多數人改以線上觀看支持，依台灣艾潔比尼爾森媒體研究公司資料顯示，「跨百光年」晚會在跨年夜當日，獲全國不分時段收視率第3名，更在電視轉播跨年中的收視率第1名，平均收視高達1.97，總收視人口約163萬6000人。

高雄市政府新聞處今天表示，「跨百光年」系列活動，自2020年12月24日至2021年1月3日期間在愛河灣舉行，每日都有美照、影片在網路瘋傳，市長陳其邁和跨百光年總策劃、副市長史哲也在活動後，做出「光榮檢討」，並盤點相關數據：「有效觀光人數達60萬人」、「周邊場域累積13.3萬人現場觀看煙火，且外縣市佔25%」；線上觀看部分「Youtube三舞台觀看人數總計128萬人、FB直播共76萬人次、中華電信MOD跨百光年多視角轉播總觸及人次將近46萬」。

高市府也再次感謝「跨百光年」系列活動期間，11天以來所有參與的工作團隊及民眾，在籌劃、攝影、參與活動落實防疫等各面向，在有限期間內挑戰不可能任務，展現高雄無窮的魅力與潛力，共同邁向下一個百年。