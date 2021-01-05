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高捷林園線地下化 陳其邁揭關鍵在國7

中央社 / 高雄5日電

高雄捷運林園線工程將「一車到底」並地下化興建，市長陳其邁今天說，關鍵在於避開「國7」高架工程；而且林園線要潛盾施工並設於地下20米深，因為要避開密密麻麻的石化管線。

高捷林園線將延伸至屏東，林園線要採地下化、屏東線是高架興建，市、縣不同的建設方式受到關注。陳其邁上午出席市議會臨時會開議後接受媒體聯訪談到林園、屏東線的不同建設方式，做上述說明。

他指出，行政院兩次協商會議，有關林園、屏東線的政策決定，林園線要改採「一車到底」方式興建，不採原「高架式」規劃方案。

陳其邁說，最大癥結點在小港區沿海路會興建國道7號，未來高架興建國7，如果再建林園高架路網，恐怕難以布設；再者沿路地下還有密密麻麻的石化管線，所以林園線路網要以地下化潛盾工程施作；潛盾深度約在地下約20米處。

他表示，目前進行路網可行性及財務評估；林園線地下化、屏東高架興建；未來從屏東即可直通到左營高鐵站，同時也是基於高屏地區區域均衡發展的考量。

經費方面，高雄捷運林園線的建設經費約新台幣530億元、屏東線約360億元，市府會擴大財務試算及聯合開發、都市計畫變更等方式，一方面用TOD（大眾運輸導向的開發）帶動地方發展，另方面力求財務平衡。

屏東 陳其邁 捷運

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