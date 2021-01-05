牆上的字活起來 金門后水頭修復軍事標語

精神標語是金門重要的軍事遺蹟，金沙鎮后水頭社區志工最近修復多處標語，同時整建頹屋，期盼民眾能體認到軍事標語的歷史意義，更希望這個戰地特殊風情能成為社區亮點。

國軍在民國38年退守金門後，進駐村莊徵用民宅或廟宇、宗祠，並在牆面留下各式泥塑精神標語；如今時空轉換，這些標語格外具有戰地特殊風情。

金門縣議員董森堡表示，金沙鎮后浦頭及后水頭聚落是金門軍事泥塑浮雕及彩繪最精彩、最豐富的社區，樂見後水頭社區在理事長楊羨馨和黃健覃等志工群號召下，展開浮雕的彩繪修復工作。

后水頭社區發展協會表示，台灣不少社區彩繪後失去原本在地文化風貌，而后水頭社區的閩南建築歷經宋、明、清及抗戰不同時期的洗禮，蘊涵豐富歷史；透過向農委會水利保持局申請的農村再生培根計畫，修復軍事標語，保存特有的在地文化。

社區協會理事黃健覃說，在修護標語過程中，同時整理強化頹屋，讓頹屋安全，路過的村民不必擔心磚瓦會掉落。共整理妝點6棟古厝、7面牆和1個衛哨站。

依地方耆老說法，多數標語是一名東山島來的老兵手繪創作，老兵是清朝秀才之後，寫得一手好字。這次修復標語有「保密防諜」 、「効忠領袖以軍為家」、「臥薪嘗胆枕戈待旦」、「知耻負責」和「團結再團結」等；而「反共抗俄復國建國」中寫有「復國建國」四字的牆已倒塌，只能在亂石堆中尋找殘字。

社區志工在水泥雕塑師傅陳章明帶領下，利用下班和假日，依標語字體重新臨摹、把破損的字體補上再油漆，花了十幾個工作天完工。

黃健覃說，標語具有時代意義，國軍退守到金門早期的標語在訴求「反共抗俄」；後期則在振奮民心士氣，例如，「培養德性砥礪氣節」、「實踐力行」，鼓勵軍民努力實現理想。也有些古厝在翻修時，將原有的標語，如國軍五大信念「主義領袖國家責任榮譽」敲掉，但殘餘字跡依稀可見。

不過，有人認為修復後的標語用色鮮豔失去昔日的古樸，董森堡認為施作技法或許有討論空間，但社區有心修復和推廣值得鼓勵，比棄之不顧好多了。