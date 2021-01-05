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屏東4家獨立書店獲文化部補助 家數全國第2

中央社 / 屏東縣5日電

屏東縣獨立書店經營有成，今年爭取文化部推動實體書店發展補助計畫，有4家獲得補助，其中包括進駐屏東市勝利星村3家，獲補助家數僅次於台北市11家，名列全國第2。

屏東縣政府文化處表示，網路時代閱讀型態的改變，雖對書店營運造成衝擊，但屏東縣近年來獨立書店卻逆勢成長，為屏東的書店文化注入活力，目前有12家獨立書店，其中，5家落腳在屏東勝利星村，讓這個文創園區擁有全台密度最高的獨立書店群。

文化處表示，文化部「推動實體書店發展補助作業要點」目的在透過資源挹注，協助實體書店豐富活動能量，屏東縣有4家獨立書店通過審查，恆春鎮紅氣球書屋及勝利星村內的永勝5號、七木人文空間書房和南國青鳥獲得補助，獲補助件數全國第2。

文化處表示，各家書店以自己精湛的經營策略及對在地人文的連結，獲得文化部青睞，未來更能帶動屏東書店文化和閱讀風氣。

文化處指出，縣內獨立書店自成風格，各具特色的選書視野，不但是閱讀推廣重要據點，透過多元主題講座、活動策展，讓人感受不一樣的書店氣息。

屏縣12家獨立書店包括：勝利星村內的七木人文空間書房、永勝5號、繫。本屋、小陽。日栽、南國青鳥；位於小琉球的小島停琉、恆春鎮紅氣球書屋、瑪家鄉藝蕃書屋、東港鎮的有情書和留下旅舍、屏東市讀者城市及內埔鄉的小陶壺書坊。

屏東縣政府 獨立書店 文化部

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