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改善「楠梓百慕達」 高市府再增設燈箱、彩色標線
高雄市楠梓陸橋因匯集多條道路、行車動線複雜，常讓不熟悉的用路人暈頭轉向，素有「楠梓百慕達」之稱。市府交通局曾以彩色道路交通指引用路人，今再於機慢車行車路線增設17面內照式燈箱，以加強夜間導引指示，另於機車道選擇適當地點增設12組彩色標線，以利駕駛人提早反應。
交通局說，此次設置的內照式燈箱，可使駕駛人在光源不足處或轉向複雜點，從較遠處即可辨識牌面，並加強突顯交通標誌內容，以利駕駛人迅速了解路況並及時反應，有助於提升行車安全並兼顧車流順暢。
另外，畫設彩色標線，駕駛可依目的地的導引顏色，更加直覺辨識行駛車道，以即時作出正確判斷。
交通局表示，楠梓陸橋持續推動交通工程改善措施，此前首創全國顏色指引標示，沿線依目的地布設不同顏色導標及決策點導引標誌，讓機車駕駛人可依循各顏色指引前往不同目的地。
另為協助駕駛人於目視標誌內容時，可於第一時間獲取所需資訊，也已逐步汰換楠梓陸橋及楠陽陸橋上其他大型標誌牌面。今年再進一步改善楠梓陸橋夜間駕駛等情況，交通局再新增設置17面內照式燈箱及12組彩色標線，以提供更易辨識的道路指引措施。
交通局表示，為提升行經楠梓陸橋機車駕駛安全，未來也將持續針對楠梓陸橋推動友善機車行車環境，提供機車安全行駛空間。
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