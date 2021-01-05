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高捷延伸到屏東東港 陳其邁：最大癥結點在國7
對於高捷延伸至屏東東港，高雄市長陳其邁今說，經過兩次行政院副院長沈榮津召集會議後，初步有政策決定，就是「一車到底」，高雄採地下、屏東高架的興建方式。
陳其邁說，經費在高雄部分約530億、屏東約360億，市府會擴大財政，以聯合開發及都市變更方式，一方面用BOT帶動地方發展，一方面平衡財務。
他並表示，該案最大癥結點，就是未來小港區沿海路會興建國道七號，有兩排高架道路，且有密密麻麻的石化管線，因此採地下方式興建捷運是相對可行的方式，地下潛盾方式約在20米左右。
陳其邁說，所以從工程可行性跟財務評估，決定採取高雄地下、屏東地上的方式，未來從大鵬灣可直接到高鐵站，可讓高屏地區更均衡發展。
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