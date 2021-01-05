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查驗萊豬 陳其邁：已完成1萬4千多家查驗

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
高雄市長陳其邁。記者蔡孟妤／攝影
高雄市長陳其邁。記者蔡孟妤／攝影

萊豬今年起進口台灣，各地方政府展開查驗工作，高雄市長陳其邁今在議會受訪表示，市府9月到12月已超前部署，已完成1萬4千多家的查驗工作，他也責成衛生局跟農業局加強查驗，尤其務必要落實標示跟標章。

陳其邁上午到議會拜會議長和各黨團，爭取預算審查支持，被問到是否安排查驗萊豬狀況？他說，市府9月到12月超前部署，已完成1萬4千多家的查驗工作。

陳其邁說，他已責成衛生局跟農業局跨局處聯合稽查，希望能加強查驗，尤其在標示或標章的部分，務必要落實；抽驗也會增加10倍檢驗量能，加強對食安把關。

對於今上午民進黨立委、議員聲援黃捷，陳其邁說，罷免是公民權的行使，予以尊重，但黃捷在議會非常認真努力監督市政，在議會的表現，民進黨議員給予肯定是很正常的事情。

陳其邁說，不是說藍的，綠的就說不好，或其他黨派就說不好，黃捷在議會表現是有目共睹，不過罷免還是要尊重公民行使罷免權力，還是要由選民來做決定。

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