知名藝術家進駐偏遠小漁村 東港南平里變海漂藝廊

位於屏東大鵬灣國家風景風區南岸的東港鎮南平里，墾管處推動南平半島發展遊憩觀光策略計畫，邀加拿大知名藝術家 Justin Tyler Tate，以2個月時間駐點，他以巧思運用海漂材料、融合地方意象，創作「漂流者」、「魚骨」、「海浪」、「綠蠵龜殼」、「魚嘴」等5座中型海漂藝術裝置，今天起開放參觀，也為沒落的小漁村披上藝文色彩。

鵬管處長陳煜川說，今年起投入更大的力道協助南平里資源盤點、環境美化及發展規畫，裝置藝術只是其中一部分，未來還有豐富的觀光體驗產品研發、推廣活動、空間改造計畫、品牌塑造等行動陸續登場，讓南平邁向下一個

新的發展里程碑。

鵬管處說，南平里是靠海濱灣的狹長型沙洲地形，沙灘上常出些形狀不一的漂流木和塑膠片，在海堤上可以遠眺小琉球的夕陽美景；當地居民主要以養殖漁業維生，Justin以地方景色、產業及生活內涵作發想，並運用自己最擅長的廢物及木材料改造，創作系列裝置藝術，期待提升沙灘海漂問題的關注，並賦予作品地方生命文化的精神。

海漂藝術地點選擇經多次討論，選擇放置於廢棄魚塭、公園、空地和老人會的樓頂空地，有效的運用社區閒置空

間，搭配周遭廟宇、魚塭和自然生長的草木為景，體現出南平慢慢成長的生命力；作品的完成，不僅靠藝術家的才華，還有地方民眾的支持，無論場地的提供、搬運木頭的動員和溝通協調，推動南平社區活絡

Justin駐點創作期間吸引居民關注，里民因對外國人以及特殊藝術風格的好奇與他交流，邀他用餐小酌，不流利的中英夾雜，成為地方居民的歡樂日常；Justin說，藝術欣賞取決於觀看者的角度，可以發揮想像力，把它們解釋為任何其他的東西，邀請大家一起挑戰跟海漂藝術拍照打卡，參與南平漁村新風貎。