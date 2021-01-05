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高市議會臨時會開幕 陳其邁：姿勢擺很低聆聽指教

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
高雄市議會臨時會今天開幕，市長陳其邁上午到議會拜會議長曾麗燕和各黨團，爭取支持市府預算案。記者蔡孟妤／攝影
高雄市議會臨時會今天開幕，市長陳其邁上午到議會拜會議長曾麗燕和各黨團，爭取支持市府預算案。記者蔡孟妤／攝影

高雄市議會去年底第3屆第4次定期大會閉幕，但今年度總預算還有很多未完成二、三讀，議會今起加開10天臨時會審查預算。市長陳其邁表示，議會還是要完成三讀法定程序，我們姿勢擺得很低，謙虛聆聽議員指教，希望能獲議會支持。

高市議會定期大會去年底閉幕，但市府預算還有泰半未審完，議會加開10天臨時會審查預算，今天臨時會開幕，上午陳其邁到議會拜會議長曾麗燕和各黨團。

陳其邁受訪說，議會還是要完成三讀的程序，才算是完成法定程序，「我們姿勢也擺得很低，謙虛聆聽各位議員的指教」。

陳其邁也強調，建設不分藍綠，尤其像孕婦交通補助等，對於懷孕的媽媽，希望她們能有交通補助不用騎機車去產檢，或像一些重大公共建設，其實都不分藍綠，所以希望議會能盡速完成審查，讓市政順利推動。

陳其邁說，在審查預算過程，議員有需要市府說明，在這10天審預算期間都會盡量跟議員說明，希望能獲得議會支持。

今上午臨時會審查財政局、高雄市稅捐處等多項預算案，在經過局處長說明用途後，大多照案通過，氣氛平和；下午3點起將繼續審查其他預算案。

高雄市議會臨時會今天開幕，市長陳其邁上午到議會拜會議長曾麗燕和各黨團，爭取支持市府預算案。記者蔡孟妤／攝影
高雄市議會臨時會今天開幕，市長陳其邁上午到議會拜會議長曾麗燕和各黨團，爭取支持市府預算案。記者蔡孟妤／攝影

陳其邁 高雄市 孕婦

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