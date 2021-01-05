高市議會臨時會 陳其邁：低姿態說明盼預算過關

高雄市長陳其邁今天指出，市府姿態擺得很低，謙虛聆聽議會指教，盼議會審查通過總預算以利福國利民政策推動，還包括要開辦的「弱勢孕婦產檢交通補助」等計畫。

高雄市議會今天召開臨時會要審查尚未三讀的110年總預算案，陳其邁上午率官員拜會議長曾麗燕及各政黨黨團，他於列席議會開幕式後接受聯訪做上述回應。

市議會定期大會於去年23日閉幕，仍有未完成三讀的預算，議會今天起到14日開臨時會審查。

陳其邁指出，市府姿態擺得很低，也謙虛聆聽議員指教；建設不分藍綠，盼議會支持。他說市府推動多項福國利民政策，還要開辦「弱勢孕婦產檢交通補助」、推動重大建設工程等，都要預算才能落實，市府會說明及溝通。

媒體詢問有關萊豬開放進口，市府宣示要以10倍量能查驗。陳其邁表示，衛生局等跨局處稽查，要落實標示及標章檢查，要求業者分區及產地國籍標示以落實食安把關，尤其會加強大賣場的稽查等。

陳其邁稍早拜會議長曾麗燕、國民黨及民進黨等黨團，尋求支持總預算案過關。

曾麗燕表示，議會要把關看緊人民的荷包，如果預算合理就會支持，也盼市府要多說明及溝通。國民黨市議員黃紹庭強調「藍綠議員都要一起審查」，促民進黨議員也要踴躍出席預算聯席會。曾麗燕還關切大林蒲遷村計畫案，盼相關遷村內容草案要公布讓居民了解。

國民黨團總召蔡武宏關切春節觀光景點及活動規劃，盼能為高雄帶來更多的人潮及商機。民進黨團籲黨籍議員多配合預算審查，也呼籲國民黨要顧人民權益，勿杯葛影響總預算審查。