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破歷史紀錄 屏東縣連續2年沒有PM2.5紅害發生

中央社 / 屏東縣5日電

屏東縣今年入冬，多日青山可見，不同於前幾年，縣政府環保局今天表示，經縣內推動空氣品質8大改善，縣外協商上風區縣市降低污染源，屏東縣破紀錄已2年沒有PM2.5紅害發生。

前幾年每進入冬天，屏東縣的大武山被霧霾遮蓋，一整個冬天幾乎看不到青山，今年冬天至今，常可見青山露臉，讓民眾不時拍照上網。

環保局表示，屏東縣位於下風處，每年冬天受到上風處的空氣污染源南下匯集，長期以來都是全台空氣品質最差的縣，但這2年屏東縣已成為台灣西岸新竹縣以南的所有縣市中，唯一連續2年沒有發生PM2.5紅害的縣市。

環保局表示，屏東縣空氣品質改善不僅表現在客觀的科學數據上，民國108年縣民對空氣品質的滿意度由107年的35%大幅提升至56%，而去年最新民調更高達77%，顯示環保局團隊努力改善空氣品質的成效讓人民真實有感。

環保局表示，過去2年來，環保局推動改善空氣品質8大措施，包括推動夜鷹早鳥稽查計畫；首創全國先成立異味官能實驗室，畜牧業陳情案件較108年已減少20%；打造全國第一座環保金爐，預計每年可減少1000公噸紙錢露天燃燒。

再者，運用微型感測器監測輔助稽查、推動污染減排措施，完成159座老舊鍋爐改善，針對高污染機車淘汰及低污染車輛推廣，目前電動機車總設籍數達1萬5204輛，為非六都電動機車設籍數最高縣市。

另外，高污染柴油車汰舊、垃圾清運車輛全面加裝濾煙器、全國首創劃定「砂石及疏濬管制專區」，運用多元化科技監控，加強無人機空中稽查管制，查獲違規率較108年大幅降低58%。

環保局同時建置全方位露天燃燒智能監控系統及建構農業廢棄物多元化處理最佳化體系，去年露天燃燒陳情案件較108年同期相比大幅減少72%，而農業廢棄物妥善處理率長期作物達88%，短期作物更高達97%創歷年新高。

今年空品不良季節，環保署每周南下召開應變會議，環保局長顏幸苑極力爭取中央應建立跨區聯合稽查機制，已獲允諾。

屏東縣 空氣品質 PM2.5

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