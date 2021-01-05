屏東縣政行銷影片 疫情中「屏東好好」觸動人心

屏東縣政府最近推出縣政行銷影片「屏東好好」，在電視上播出觸動人心掀話題，縣府表示，影片中人都是真人真事，在武漢肺炎疫情中，除了推銷縣政，也希望大家都「好好」。

縣府傳播暨國際事務處長鄞鳳蘭表示，武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情中，「要好好的」是大家互相之間的問候，「屏東好好」影片以老、青、幼3組真實的人物故事，用暖心廣告手法推銷縣政。

影片中3組人物故事，「安養篇」裡阿桃阿嬤擔心老伴身體健康，孫兒年紀還小，煩惱日後沒人照顧，還好有縣府推動的長照服務來幫忙；「返鄉就業篇」陳振銘夫妻回到屏東高樹種植無毒檸檬，縣府開辦的農業大學讓夫妻倆增進農業及產業的理解與技能。

「就學篇」則是就讀墾丁國小鵝鑾分校2年級的子維，父母因為工作緣故沒辦法在身邊照顧，但縣府透過網路讓鵝鑾鼻和台北沒有距離，偏鄉學習一樣好。

影片呈現的手法在電視上行銷後，受到關注，網友在潘孟安臉書（Facebook）說，「溫暖窩居，感人肺腑的故事」、「屏東就是很讚的故鄉，曾北漂過」、「嫁到新竹住了6年，又回到潮州，如今已經60歲，依然還是屏東好好」。

也有不少網友在臉書上反映目前生活碰到的問題，希望潘孟安能解決，讓他們「好好」。

潘孟安表示，「讓人民好好生活，是政府最基本的要務」，投身政壇將近30年，一路走來，民眾的聲音一直放在心上，人民的要求很簡單，「安居樂業」，縣府始終朝這方向在努力，他一直堅信，施政要接地氣，民眾才會有感。

潘孟安表示，武漢肺炎疫情陰影籠罩全球，縣府迄今已援助美、日等國20多個城市防疫物資，也希望透過「屏東好好」影片關懷遠方，希望每個人都好好的。

縣府表示，縣府特別設計3款臉書大頭貼拍貼框「屏東好好」、「好好生活」、「好好愛我」，歡迎大家下載換上，2021年一起好好。