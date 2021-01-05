高雄6場徵才釋上千職缺 群創、永豐餘等企業都找人

高雄市勞工局1月5日至9日舉辦6場徵才活動，35家廠商釋出上千職缺，包括群創、永豐餘等企業，還有寒假工讀專案徵才，有興趣的民眾可以來找好頭路。

勞工局表示，1月5日下午2點到3點半在三民就業服務站，中華警安保全公司徵保全員；羅森餐飲規畫顧問公司徵廚工、清潔人員；恆佑綠活工程公司找清潔員、儲備幹部；台灣捷康綜合公司徵作業員；擎邦國際科技工程公司操作工。

1月6日下午2點到4點在鳳山就服站3樓，瑞利企業公司、郡大實業公司、順升昌企業公司與順吉位精密工業公司，都徵操作工。7日下午2點到4點同樣在鳳山就服站3樓，達遠塑膠企業公司、聚得富管線材料公司、欣茂塑膠公司及三英鋼鐵公司，都徵操作工。正宇鍛造工業公司徵營造工。

1月8日上午9點到11點半在路竹區竹西里活動中心天后宮旁，群創光電公司徵助理技術員、設備技術士；龍業百起公司找生產助理員、製造組長；台灣福興工業公司需技術員、作業員、倉管員；慈陽科技工業公司要技術人員、助理工程師；永豐餘工業用紙公司徵技術員、操作員；川湖科技公司需作業員、工讀生。

1月8日下午2點半到4點在楠梓就業服務站，楠梓電子公司徵化驗員、工程師；台灣興勝半導體材料公司找技術員；迅束企業公司求清潔人員；信實物業管理顧問公司需機械維護保養員、清潔環保員；燁聯鋼鐵公司機械需維修人員、天車手、工程師；芮可企管顧問公司要技術員、操作員；安心食品服務公司徵儲備幹部、服務人員；光寶科技公司徵操作員。

1月9日上午9點半至11點半在鳳山就服站1樓，辦理寒假工讀專案徵才活動，提供70名寒假工讀人員職缺，時薪160元、月薪2萬7300元起。 更多徵才訊息可至高雄人力銀行網站查詢https://app.ktec.gov.tw/index.php/jobktec/activity，或電洽07-7330823轉408李先生。