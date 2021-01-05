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高雄一百時時抽槓龜別失望！11日還有補抽機會

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
「高雄一百時時抽」送出iPhone、Gogoro機車等，得獎幸運兒日前到高雄市政府領獎。圖／高雄市政府提供
「高雄一百時時抽」送出iPhone、Gogoro機車等，得獎幸運兒日前到高雄市政府領獎。圖／高雄市政府提供

為刺激疫後經濟及搶攻三倍券商機，高雄市經發局辦「高雄一百時時抽」去年12月31日落幕，發票登錄金額破23億，中獎人要在1月8日前完成領獎手續，若有得主未領獎，將在1月11日公開補抽，還有機會補中iPhone 12或Gogoro，民眾登錄時時抽的發票千萬別丟。

經發局長廖泰翔說，「高雄一百時時抽」在短短一個月發票登錄金額破23億、抽出451位幸運大獎得主，為高雄百年振興經濟寫下新紀錄。高雄券更帶動夜市、商圈業績成長3成，高捷運量也跟著成長，加上HIGHLIGHT高雄、跨百光年系列活動，在疫情籠罩，國際觀光客來台的困境中，跨年夜旅宿業住房率超過8成。

六合夜市管委會主委莊其章說，疫情衝擊全台夜市、商圈經濟，市府積極推動購物及觀光活動振興消費，透過發放高雄券、辦行銷活動等，讓六合夜市人潮回流，攤商業績平均成長約3成，刺激經濟有感。

經發局攜手高雄捷運、體感新創業者「方陣聯合」，在中央公園站、美麗島站打造「鳳翼天翔」體感光雕展演，加上跨百光年，時時抽等活動帶動，美麗島站、中央公園站運量也明顯成長。

經發局表示，高雄券延長使用到1月底，民眾可持高雄券當中的商圈券到商圈消費，購置年貨等，也能持夜市券到夜市品嘗高雄在地美食。

六合夜市 發票

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