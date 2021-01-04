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影／竹田國中長照體驗空間教室 深化長照教育同理心與陪伴

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣竹田國中長照技藝班學生穿上「彭祖裝」體驗長者面臨的行動不變情況。記者劉星君／攝影
屏東縣竹田國中長照技藝班學生穿上「彭祖裝」體驗長者面臨的行動不變情況。記者劉星君／攝影

高齡化社區來臨，銜接學校教育與高齡友善社區發展，屏東縣政府從104學年度起將「長期照顧服務」納入國中技藝教育課程，去年投入350萬元在竹田國中設置全國第一間長照體驗空間教室，提供縣內高國中小學生長照設施體驗，協助辦理長照相關研習，提升學生對高齡者及長期照顧相關知能。

屏東縣副縣長吳麗雪表說，長期照顧服務納入國中技藝教育課程，建置長照體驗空間教室，除深化課程內容，最重要的是讓學生學習同理心、陪伴長者，生命教育的一環，讓學生們從中學會如何與長輩相處。

竹田國中長期照顧服務課程中，為讓學生們親身了解年邁者遇到情況，讓學生們穿上「彭祖裝」體驗年邁者可能遇到情況，視線模糊、拉力袋讓行動變緩慢、彎腰走路，從中培養學生對於長者與行動不便者的同理心。

 長照體驗空間教室內有居家客廳區、居家浴廁區、階梯空間區、寢室空間區、廊道空間區、戶外休息空間及多功能教學空間等7大體驗空間，讓學生了解如何打造符合長者的無障礙空間，也提供「彭祖裝」體驗無障礙空間為長者帶來的便利，透過該空間的利用深化長照課程。

教育處指出，屏東將「長期照顧服務」納入縣內國中技藝教育課程，迄今累計開設360班次，總計6843名學生參與學習，長照體驗空間教室提供縣內外許多機關團體預約參訪，也鼓勵縣國中小預約參訪，竹田國中培訓學生志工擔任導覽解說，讓長照觀念深耕在屏東各個角落。

屏東縣竹田國中長照技藝班學生穿上「彭祖裝」體驗長者面臨的行動不變情況。記者劉星君／攝影
屏東縣竹田國中長照技藝班學生穿上「彭祖裝」體驗長者面臨的行動不變情況。記者劉星君／攝影
屏東縣竹田國中設置全國第一間長照體驗空間教室，提供縣內高國中小學生長照設施體驗，協助辦理長照相關研習，提升學生對高齡者及長期照顧相關知能。記者劉星君／攝影
屏東縣竹田國中設置全國第一間長照體驗空間教室，提供縣內高國中小學生長照設施體驗，協助辦理長照相關研習，提升學生對高齡者及長期照顧相關知能。記者劉星君／攝影
屏東縣竹田國中長照技藝班學生穿上「彭祖裝」體驗長者面臨的行動不變情況，搭配長照體驗空間教室的輔具、無障礙空間為長者帶來的便利，深化長照課程。記者劉星君／攝影
屏東縣竹田國中長照技藝班學生穿上「彭祖裝」體驗長者面臨的行動不變情況，搭配長照體驗空間教室的輔具、無障礙空間為長者帶來的便利，深化長照課程。記者劉星君／攝影

長照 屏東縣政府 高齡化

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