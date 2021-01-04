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兩波寒流接力！最冷時間點曝光北部空曠區恐下探3度

國小通學步道變垃圾堆 高市環保局：取消堆點架監視器

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
民眾反映高雄市苓雅區中正國小通學步道被棄置垃圾，環境衛生與安全堪虞。圖／讀者提供
民眾反映高雄市苓雅區中正國小通學步道被棄置垃圾，環境衛生與安全堪虞。圖／讀者提供

高雄市苓雅區民眾投訴，中正國小通學步道長期被占用當廢棄物堆置區，反映多次都無改善，這裡是親師生會經過的地方，本就不該堆置垃圾，安全和衛生都堪慮。高雄市環保局表示，今天已清除完畢，清潔隊已與里長溝通，取消此堆置點改由民眾向區隊登記，避免影響環境髒亂。

投訴民眾表示，苓雅區輔仁路102巷口處，也是中正國小的通學步道，常態性的被堆置垃圾，包括廢棄家具、床墊等，有時還有帶著釘子的木條、破碎玻璃，就算清潔隊清運後，還是會有汙物。這裡根本不是收垃圾的地方，髒亂不但有礙觀瞻，也影響環境衛生。

高雄市環保局表示，此處屬與當地里長約定的定點，清運頻率為民眾向里長登記，由里長通知區隊清運。但因容易造成未登記民眾擅自排出垃圾，造成髒亂點，清潔隊長今天已與里長溝通，取消此堆置點，改由民眾向區隊登記，避免影響環境髒亂。在與里長溝通期間，區隊會派員加強巡查，並架設監視器

高雄市 監視器

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