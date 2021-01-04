影／高雄捷運延伸屏東採一車到底 高雄下地屏東高架

高雄捷運紅線小港延伸林園到東港路廊確定，但高雄、屏東縣先前為了採取高架或地下有分歧，交通部上周四召集協調後，今到行政院協調，高雄捷運延伸到屏東，屏東縣府交旅處指出，會議達成共識，路廊確定，高雄端地下化，屏東端高架，一車到底、重運量，總經費預估約九百億元；路廊送到交通部待核，核定後進行可行性研究評估。

屏東縣長潘孟安今說，捷運小港到林園部分，尊重高雄市府考慮林園工業區很多的地下管線，往地下開挖。屏東段部分維持全線高架，高屏一票到底，不用轉乘，是兩縣市達成的共識。

潘孟安說，因為高雄端地下的部分，高雄市政府該負擔比例，高屏溪的部分也敦請中央支持分擔部分的預算，減輕屏東與高雄的預算比例支付，路線路網基本大家都有共識沒問題，施工部分，高雄端在林園部分走地下，屏東端是全縣高架。

屏東縣府指出，今到行政院開會，屏東段路廊確定已送到交通部待核，核定後將可進行可行性研。由於高雄端地下，屏東縣仍維持高架，所需經費約900億。