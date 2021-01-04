林園濕地倒立水母激增 罕見藍色仙后現蹤

時序入冬，高雄市林園海洋濕地公園的倒立水母激增，估計到農曆春節前後數量會遽增達5萬隻；近來還被發現有「藍色仙后」蹤跡，不僅生態團體為之驚喜，也吸引不少民眾爭睹。

林園海洋濕地公園鄰紅樹林潟湖區，因為是活水濕地，所以成了水母棲地；尤其時序入冬，海藻生長快速，水母與海藻共生，成了水母繁殖及生長期，近來隨氣溫遽降，水母繁殖快速，淺水區可見很多新生小水母悠游。

高雄市林園紅樹林保育學會總幹事蘇文華表示，倒立水母數量近來大爆發，估計到農曆春節前後的數量會遽增到5萬隻，歡迎民眾觀賞，也提醒切勿抓捕。

「仙后水母」俗稱「倒立水母」，台灣除了東沙島之外，本島只有林園海洋濕地公園可見，且限定時序在秋冬之後，主要是受到水溫藻類孳長影響。倒立水母形狀很多元，有的是多觸角形、有的呈花火狀，還有的長出絨毛，顏色有白、乳白、咖啡之別。

令人興奮的是，日前還出現1隻直徑約6公分藍色水母，讓蘇文華很驚豔，並記錄藍色倒立水母的棲地及生長；不過，幾天後卻不見蹤影，至今仍繼續在尋覓這隻「藍色仙后」，盼能繁殖更多，讓民眾易於欣賞罕見物種。

林園濕地目前的水母約在6到20公分不等直徑大小，也有剛生成約2公分直徑的小水母；欣賞水母時間不拘，晨、昏都很適合，因為水母多定點吸吐收縮樣貌討喜，深受小朋友喜愛。

仙后水母主要棲息於陽光充足且無海流的淺海，一般有褐色、淺褐、灰色或淺綠，表面有時布有斑點或淺色條紋。常以觸手朝上、傘頂朝下的姿態漂浮，為其別名「倒立水母」由來。仙后水母藉「倒立」使共生於其觸手及身體的蟲黃藻行光合作用，供應自身能量。觸手具微弱毒性，不可觸摸。

另外，位於林園海邊的林園海洋濕地公園，為大坪頂以東都市計劃林園地區第12號公園，基地總面積約6.2公頃，扣除海域範圍剩餘面積約5公頃，雖然濕地面積不大但卻是一個非常典型的袖珍型濕地。

這座以濕地為主題的公園，採「輕量」、「減量」設計，依專業生態調查，生物種類極為豐富，特別是原生種紅樹林、海茄苳頗多，當海潮起落，園區內生態不停循環演進，儼然是環境變遷與生物進化縮影。