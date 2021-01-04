2021開工好采頭 屏東佳冬蓮霧外銷香港

屏東縣佳冬鄉農會的工作人員這幾天忙著將蓮霧裝箱，今天空運外銷200公斤蓮霧到香港，縣長潘孟安前往見證，他說，屏東農業不因疫情停滯，2021年一開工就拉出長紅。

潘孟安說，今年蓮霧外銷香港自產期11月底開始，每週出口香港400公斤，因應蓮霧產期順序從南洋種開始出貨，進而大果種、巴掌蓮霧，連續出貨到5月底產期結束，穩定供貨及多元管道行銷，期待疫情期間可以增加農民收益。

潘孟安說，去年外銷因為疫情關係，讓運送成本、人員檢疫成本等大增，外銷下滑，全屏東的果品外銷約下滑1成，只有約3萬6000噸，期許以這次的蓮霧為屏東外銷開啟外銷好采頭，今年能上看4萬噸。

佳冬鄉農會總幹事林淑玲表示，外銷香港的蓮霧「透紅佳人」是佳冬農會的蓮霧品牌，連續多年獲選台灣農漁會百大精品，在市場中占有一席地位，主要外銷的品種為「巴掌蓮霧」和「子彈蓮霧」。

林淑玲說，去年12月已空運外銷香港4次，今天是今年的第一次外銷，共200公斤，這週還另有一批200公斤，未來預計每週外銷香港400公斤，除此外，加拿大外銷也著手進行，而外銷越南正在洽談中。

縣府農業處表示，屏東縣蓮霧空運外銷香港，藉由蓮霧產區的佳冬鄉農會輔導農民生產及集貨，經由台灣貿易商御賞屋有限公司及菊雄國際貿易有限公司，鋪貨至香港在地超市通路，以及透過香港代理商在網購平台銷售。

農業處表示，屏東縣蓮霧栽培面積為2264公頃，為全台第一產區，不論在國內市場及海外市場都十分具有潛力，縣府團隊布局全球通路，結合在地農民及農民團體共同行銷屏東優質農產品，致力突破國內外行銷通路。