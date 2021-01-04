高雄捷運到屏東 確定高雄端採地下屏東端高架

屏東縣政府爭取高雄捷運紅線從高雄林園延伸至屏東東港，高屏縣市為了採高架或地下意見不同，上月底行政院召集協調後，決定高雄端採地下、屏東端採高架。

高雄捷運紅線原從高雄小港至林園，屏東縣政府爭取從林園延伸至屏東東港，原本高屏縣市同意採中運量高架興建，但市長陳其邁上任後，高雄市境內將改重運量地下化，且「一車到底」不必轉乘，與屏東縣長潘孟安希望採高架意見不同。

潘孟安日前接受採訪時曾表示，他認為採地下化工程較慢，且屏東縣政府也負擔不起龐大經費，因此，希望能夠採高架。

去年底行政院召集高屏縣市協調，決定高雄捷運延伸屏東改採重運量系統「一車到底」，高雄市境內採地下化興建，屏東縣境內採高架化興建。

高市府表示，捷運局代辦捷運屏東延伸線整體路網規劃，路線將從林園經東港到大鵬灣；初步捷運路網擬於高雄市林園區境內採地下化興建，經高屏溪後改高架佈設，全線約10.9公里。

高雄捷運延伸屏東整體路網報告已經送交通部審查，高市府捷運局指出，如獲准將進入可行性研究階段。

屏東縣政府交通旅遊處表示，高雄捷運延伸屏東列入前瞻基礎建設，中央編列新台幣5000萬元規劃費，屏東縣再自籌850萬元進行路廊評估。