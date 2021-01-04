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全國第一間 屏東竹田國中設長照體驗空間教室

中央社 / 屏東縣4日電

因應高齡化社會來臨，屏東縣政府在竹田國中設置全國第一間長照體驗空間教室今天揭幕啟用，提供縣內高國中小學生進行長照設施體驗，並協助辦理長照相關研習。

主持揭幕的副縣長吳麗雪表示，縣長潘孟安上任後，縣府積極將「長期照顧服務」納入國中技藝教育課程，並建置長照體驗空間教室，除了能深化課程內容，最重要的是學習同理心，並帶動、培訓更多相關人才投入長照。

潘孟安也在臉書表示，第一間長照體驗教室就在竹田國中，是屏東最早選定長照教育的示範學校之一，設有長照技藝班。而竹田樂智園區更是全國第一個「樂智友善」示範社區，融入長照、交通和產業，讓長輩安心走出門，結合學校做到全面的服務。

縣府教育處表示，銜接學校教育與高齡友善社區發展議題，屏東縣政府自104學年度起積極將「長期照顧服務」納入國中技藝教育課程，並於去年投注新台幣350萬元設置全國第一間長照體驗空間教室。

竹田鄉竹田國中的長照體驗空間教室內有居家客廳區、居家浴廁區、階梯空間區、寢室空間區、廊道空間區、戶外休息空間及多功能教學空間等7大體驗空間，也提供「彭祖裝」老化裝備讓學生體驗無障礙空間為長者帶來的便利，希望未來投入長照相關科系與產業。

教育處表示，屏東將「長期照顧服務」納入縣內國中技藝教育課程，迄今已累計開設360班次，總計6843名學生參與學習，長照體驗空間教室提供縣內外機關團體、學校預約參訪。

長照 屏東縣政府 潘孟安

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