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公車到站了！ 高市公車站建置語音自動播放提醒

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
高雄市交通局建置10座公車到站語音播報設備，讓民眾不只可以看到公車，還可以用聽的，知道公車何時要進站。圖／高雄市交通局提供
高雄市交通局建置10座公車到站語音播報設備，讓民眾不只可以看到公車，還可以用聽的，知道公車何時要進站。圖／高雄市交通局提供

公車何時到站？除了可透過站牌上的站別時刻表或公車動態系統網頁查看，現在還可以用聽的。方便民眾搭公車及友善盲胞，高雄市交通局建置10座公車到站語音播報設備，讓民眾不只可以看到公車，還可以用聽的，更有效掌握候車時間，即時招手搭乘，避免錯過公車。

交通局長張淑娟說，市府已陸續於長庚醫院、鳳山轉運站、高雄火車站、鳳山行政中心、果菜公司等人潮較多或視障者較常搭乘的候車亭，建置10座公車到站語音播報設備，當公車即將進站時，會自動播報公車路線名稱，提供即時、正確的公車動態到站資訊。

搭公車掌握候車時間，雖然目前公車站牌多有公車時刻表，但不少民眾候車時常低頭滑手機，仍容易不小心公車到站沒注意，匆忙上車甚至錯過，對盲胞來說更是不方便。高雄市在10座公車站建置語音播報提醒，方便民眾掌握到站時間。

視障者蔡先生說，以前等公車的時候，多透過打電話給交通局詢問公車即時動態，現在站位就有語音播報提醒，用聽的就可以知道哪一條路線即將進站，方便多了。

另為便利視障者使用「高雄iBus」APP，市府交通局去年邀高雄市啟明協會、台灣盲人重建會及身心障礙者權益保障推動小組委員共同檢視APP，將需求納入未來改版項目，更友善公車使用環境。

交通局表示，開發「高雄iBus」APP軟體(ios及andriod版本)讓民眾可透過智慧型手機下載，民眾可於出門前透過APP軟體即可瞭解公車到站資訊，不用到站牌才能得知公車即時到站資訊。目前APP每天平均使用次數高達18萬次；未來會持續加強提昇APP功能。

公車 高雄市 視障

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