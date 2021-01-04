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岡山行政中心遷建 林欽榮：啟動岡山都市計畫通盤檢討

聯合報 / 記者王慧瑛／高雄即時報導
高雄市政府所有需地機關目前的共識是，岡山區前峰國中旁機十五用地（阿公店路二段與空醫院路）新行政中心最佳區位。圖／高雄市政府提供
高雄市政府所有需地機關目前的共識是，岡山區前峰國中旁機十五用地（阿公店路二段與空醫院路）新行政中心最佳區位。圖／高雄市政府提供

高雄岡山區行政中心建物超過40年，環境老舊且腹地狹窄，加上停車不便，阻礙市中心商圈發展。副市長林欽榮日前偕副議長陸淑美等人，現勘岡山新綜合行政中心遷建選址，宣布將啟動岡山區全區都市計畫通盤檢討。

林欽榮一行人到岡山區前峰國中旁的機十五預定地，為岡山區新綜合行政中心遷建選址現勘。林欽榮說，會由都發局透過都市計畫手段，將機十五預定地比照高雄市都市計畫施行細則機關用地調整容積率至400%、建蔽率放寬至60%，以符合進駐機關需求，未來的岡山新綜合行政中心也將走在服務最前端，包含岡山區所需要日照、醫療功能，並在臨街退縮留設道路。

行政中心位處岡山市區商業中心，建築物既老舊且腹地狹窄，加以交通停車不便，也阻礙市中心商圈發展。陸淑美多次在議會質詢表達岡山區既有行政中心遷建的迫切需求，陸淑美說，岡山行政中心遷建是地方民眾付託的長久心願，希望結合鄰近的地政事務所、戶政事務所、清潔隊、衛生所、稅捐稽徵處、警察局岡山分局、消防岡山分隊等單位共同覓地搬遷重新建設。

林欽榮說，市府所有需地機關目前共識是，岡山區前峰國中旁機十五用地（阿公店路二段與空醫院路）是新行政中心最佳區位，已指示市府相關團隊，市府應組成專案小組在綜合評估建物結構屋況、經費效益及地區發展等進行整體規畫，配合捷運岡山路竹延伸線通車推升岡山地區發展動能，自110年起同時全面啟動岡山區全區都市計畫通盤檢討作業，為橋頭科學園區及岡山產業發展需求預為準備，預計2年半至3年內完成。

陸淑美認為，提升岡山地區行政中心服務效能，同時均衡調配區域空間發展需求後所提出的規畫方案，應能一次性解決岡山地區行政、商業機能衡平的長久問題。

日後騰出的既有區政中心原址基地，消防局、稅捐處舊址將朝向公辦都更模式辦理，將部分土地變更為商業區後處分，以挹注於新建新綜合行政中心的工程經費，也活化岡山地區商業機能。

市府指定由民政局做為總幕僚，彙整各機關需求，都發局辦理新址先期規畫及概要計畫暨舊址公辦都更先期規畫與招商作業，工務局則協助辦理新址興建岡山區新綜合行政中心工程。

另，岡山航空學校（巨輪路與通校路）空地，多為軍方土地，市府將積極協調國防部，地政局也將研擬辦理市地重劃並加速整體開發，做為後續橋頭科學園區的企業安家支援相關用地。

林欽榮說，期盼嶄新的岡山綜合行政中心不只是洽公、提供便民服務好所在，也是岡山新地標，未來捷運岡山路竹延伸線通車後，能成為引領岡山區域發展重要引擎。

高雄市副市長林欽榮（左）說，期盼嶄新的岡山綜合行政中心，不只是民眾洽公、提供便民服務好所在，也是岡山新地標，未來捷運岡山路竹延伸線通車後，也能成為引領岡山區域發展的重要引擎。圖／高雄市政府提供
高雄市副市長林欽榮（左）說，期盼嶄新的岡山綜合行政中心，不只是民眾洽公、提供便民服務好所在，也是岡山新地標，未來捷運岡山路竹延伸線通車後，也能成為引領岡山區域發展的重要引擎。圖／高雄市政府提供
高雄市副市長林欽榮（中）日前偕副議長陸淑美（左）等人，現勘岡山新綜合行政中心遷建選址，宣布將啟動岡山區全區都市計畫通盤檢討。圖／高雄市政府提供
高雄市副市長林欽榮（中）日前偕副議長陸淑美（左）等人，現勘岡山新綜合行政中心遷建選址，宣布將啟動岡山區全區都市計畫通盤檢討。圖／高雄市政府提供
高雄市副市長林欽榮（中）日前偕副議長陸淑美（左）等人，現勘岡山新綜合行政中心遷建選址，宣布將啟動岡山區全區都市計畫通盤檢討。圖／高雄市政府提供
高雄市副市長林欽榮（中）日前偕副議長陸淑美（左）等人，現勘岡山新綜合行政中心遷建選址，宣布將啟動岡山區全區都市計畫通盤檢討。圖／高雄市政府提供

岡山 林欽榮 都市計畫

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