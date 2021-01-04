屏縣議員周陳文彬賄選遭解職 遞補人也涉賄判刑

屏東縣議員周陳文彬涉賄選去年12月31日2審定讞，遭解職，但遞補人選戴文柱也涉賄被判刑，由於第13選區只有2人參選，屏東縣選委會表示，如果中選會判定不能遞補，將出缺。

屏東縣第13選區無黨籍議員周陳文彬因涉賄選被提起當選無效之訴，民事在去年12月31日2審定讞，遭解職，由於13選區只有2名候選人，依規定應由另一位國民黨籍戴文柱遞補，但戴文柱在競選時也涉賄選，被屏東地方法院判處有期徒刑3個月可易科罰金，緩刑3年、褫奪公權1年。

屏東縣選委會表示，戴文柱是否能遞補將由中選委判定，如果不能遞補，由於任期已過2年，不能補選，第13選區議員將出缺，這種同選區當選人、唯一遞補人選都涉賄的狀況，屏東是第一次出現。

屏東縣第19屆縣議員任期從去年12月25日後已過半，至今有5人涉案遭解職，包括鄭雙銓、潘淑真、黃建溢、陸月嬌與周陳文彬。

縣選委會統計，2018年鄉鎮市長、村里長、鄉鎮市民代表辦理補選的有18次、19人，他們多數因涉賄選或貪污，有1人是死亡；因案遞補的有14人，包括縣議員4人、鄉鎮市民代表10人。

上屆（2014年）立委、代表、村里長、鄉長、議員共補選22人，另外，遞補的議員有6人，遞補的代表有8人。

屏東縣這屆因案遭解職鄉鎮長有崁頂鄉長林光華、來義鄉長竇望義與恆春鎮長盧玉棟，都辦理補選，鄉鎮市長目前涉案法院審理中的有屏東市長林恊松及竹田鄉長傅民雄。