歡迎高年級實習生！高市設高年級就服專員助銀髮族就業

政府推動中高齡者及高齡者就業促進法，高雄市政府勞工局特別在各就業服務站設置「「高年級就服專員」，局長李煥熏今天與各就業服務站「高年級就服專員」一同宣誓，打造高雄市中高齡者及高齡者就業服務友善環境。

勞工局轄內設有6個就業服務站及28個就業服務台，共有155名就業服務人員，其中有超過3成的服務人員年齡在45歲以上。為了能夠更貼近中高齡以上求職者之就業服務需求，勞工局特別從中遴選同樣具備豐富人生歷練，且服務中高齡求職者成果優異的就服員，擔任「高年級就服專員」，讓服務能更貼近「高年級銀髮族」的需求，更拉近服務者與被服務者之間的距離。

高年級就服專員透過專業的就業諮商，適當的就業促進方案，以及中高齡職務再設計的導入，協助長輩再創人生第二春。

李煥熏表示，不管中高齡者尋職過程中遭遇怎樣的問題，只要走出來就有機會；而缺工產業如能調整用人對策，善加運用中高齡人力，也將創造企業發展的新契機。勞工局因應法規上路，積極籌設「銀髮人力服務據點」及「中高齡者及高齡者就業權益促進政策會」，提供高雄市中高齡者及高齡者更加完善的就業服務，保障就業權益，鼓勵世代合作與經驗傳承，建構友善職場環境。