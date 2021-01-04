擦口紅、穿露肩成罷免理由？立委聲援黃捷：霸凌女性

無黨籍立委林昶佐，及民進黨立委劉世芳等今舉行記者會，聲援面臨罷免投票的高雄市無黨籍立委黃捷，認為罷捷團體的理由書的內容非常無理，竟以質詢態度「太兇」，甚至參加活動「塗口紅」等作為指控，懷疑他們自己都不尊重罷免制度，也是性別霸凌。

高雄市議員黃捷面臨罷免危機，中選會日前公告投票日訂於2月6日。林昶佐今與劉世芳、台北市議員苗博雅、2046成員吳崢共同舉行「擦口紅、挺香港也要罷免？超瞎罷捷理由大公開！」記者會。林昶佐認為，罷免團體以質詢態度作為罷免理由，非常奇特，且打壓黃捷問政所堅持的本土價值和進步價值。

他更認為，理由書中以黃捷參與活動時擦口紅，是一種對女性的霸凌；而理由書中還以黃捷支持香港反送中運動為由，違反中國國安法，來罷免黃捷。

劉世芳則說，黃捷的問政表現，全高雄人都看在眼裡，而高雄市議會中有66位議員，黃捷是其中少數不是政二代，也不是富二代的議員，且獲得高雄公民團體認證為十大優質市議員，非常不簡單。

劉世芳對於黃捷遭到罷免，感到非常的不捨，也認為黃捷一定非常的難過。她認為，黃捷無論是對前市長韓國瑜，還是現任市長陳其邁，都是強力問政，沒有雙標。至於罷免團體批評黃捷外表，以留長髮、穿露肩衣、擦口紅作為罷免理由，她認為，這是對女性、年輕族群最大的人權侵犯。

苗博雅則說，黃捷作為年輕政治工作者，不該成為舊政治惡鬥之下的犧牲品。她指出，這次罷免是赤裸裸的政治鬥爭，罷免理由書中看不到黃捷在個人操守上是否有問題、是否在問政上有違法失職，有的指控也看不到證據，都是基於意識形態的檢視標準，包括支持香港反送中、批評韓國瑜等，若要這樣看，幾乎所有主流政治人物都要「陣亡」，無一能倖免。