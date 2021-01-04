連假後上班日 高雄空品好轉
元旦跨年3天連假過後，東北風增強，高雄今天空氣品質是「普通等級」，氣溫也暖和。高雄市環保局「空品報你知」觀測，今天一股東北風正在增強，帶動西半部風速也同步加大，即時觀測顯示，上風處汙染累積沒有前幾天明顯，高雄境內擴散條件也相對不錯，空氣品質普通。
高雄市環保局「空品報你知」指出，今天東北風帶動西半部風速增強，擴散條件好，汙染無顯著累積，空氣品質普通，中午前後南高雄需注意AQI（空氣品質指數）略高。
今天中午前氣溫暖和，但早晚微冷，日夜溫差大，一般族群到戶外運動都適宜，但敏感族群要留意，減少戶外運動時間。
興達電廠秋冬季節配合環保局減煤停機採取「停2減2」策略，1、4號停機中。2號、3號機友善降載減排中。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言