快訊

外送員遭台中鴨肉店辱「毛沒長齊」熊貓：與店家終止合作

連假後上班日 高雄空品好轉

聯合報 / 記者王慧瑛／高雄即時報導
3天連假過後，今天是上班日，高雄市今天空氣品質還不錯。圖／翻攝自空品報你知
3天連假過後，今天是上班日，高雄市今天空氣品質還不錯。圖／翻攝自空品報你知

元旦跨年3天連假過後，東北風增強，高雄今天空氣品質是「普通等級」，氣溫也暖和。高雄市環保局「空品報你知」觀測，今天一股東北風正在增強，帶動西半部風速也同步加大，即時觀測顯示，上風處汙染累積沒有前幾天明顯，高雄境內擴散條件也相對不錯，空氣品質普通。

高雄市環保局「空品報你知」指出，今天東北風帶動西半部風速增強，擴散條件好，汙染無顯著累積，空氣品質普通，中午前後南高雄需注意AQI（空氣品質指數）略高。

今天中午前氣溫暖和，但早晚微冷，日夜溫差大，一般族群到戶外運動都適宜，但敏感族群要留意，減少戶外運動時間。

興達電廠秋冬季節配合環保局減煤停機採取「停2減2」策略，1、4號停機中。2號、3號機友善降載減排中。

空氣品質 高雄市 連假

延伸閱讀

高雄一地區日夜溫差高達20度！鄭明典解析成因

故宮南院展東漢搖錢樹 元旦連假萬人爭睹

空汙跨區抵換不正義、空品更兩極？ 環團籲審慎評估

元旦連假返鄉車潮湧現 屏東各路段交通順暢

相關新聞

擦口紅、穿露肩成罷免理由？立委聲援黃捷：霸凌女性

無黨籍立委林昶佐，及民進黨立委劉世芳等今舉行記者會，聲援面臨罷免投票的高雄市無黨籍立委黃捷，認為罷捷團體的理由書的內容非...

歡迎高年級實習生！高市設高年級就服專員助銀髮族就業

政府推動中高齡者及高齡者就業促進法，高雄市政府勞工局特別在各就業服務站設置「「高年級就服專員」，局長李煥熏今天與各就業服...

連假後上班日 高雄空品好轉

元旦跨年3天連假過後，東北風增強，高雄今天空氣品質是「普通等級」，氣溫也暖和。高雄市環保局「空品報你知」觀測，今天一股東...

男不理會教召通知 逾期未報到遭屏東地院判2個月徒刑

屏東一名蘇姓男子，接獲空軍第六混合聯隊教召通知，卻不理會，即使家人告知也置之不理，直到教召逾期2天後，遭屏東縣後備指揮部...

地方公職選舉任期過半 屏東縣2年已辦18次補選

2018年地方公職人員選舉任期已過半，屏東縣選委會統計，鄉長、代表與村里長部分，2年來辦理18次、19人補選；遞補共有1...

屏東的幸福道路 美到能在國際得獎

打造一條公路，不只重行車效率和安全，近來公路養護單位導入自然景觀、人文和生態工法，將單調冰冷的公路化為「會說話、有溫度的美麗道路」，更是各地車友心目中的「幸福公路」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。