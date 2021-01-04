連假後上班日 高雄空品好轉

元旦跨年3天連假過後，東北風增強，高雄今天空氣品質是「普通等級」，氣溫也暖和。高雄市環保局「空品報你知」觀測，今天一股東北風正在增強，帶動西半部風速也同步加大，即時觀測顯示，上風處汙染累積沒有前幾天明顯，高雄境內擴散條件也相對不錯，空氣品質普通。

高雄市環保局「空品報你知」指出，今天東北風帶動西半部風速增強，擴散條件好，汙染無顯著累積，空氣品質普通，中午前後南高雄需注意AQI（空氣品質指數）略高。

今天中午前氣溫暖和，但早晚微冷，日夜溫差大，一般族群到戶外運動都適宜，但敏感族群要留意，減少戶外運動時間。

興達電廠秋冬季節配合環保局減煤停機採取「停2減2」策略，1、4號停機中。2號、3號機友善降載減排中。