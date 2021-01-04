聽新聞
test
0:00 / 0:00
男不理會教召通知 逾期未報到遭屏東地院判2個月徒刑
屏東一名蘇姓男子，接獲空軍第六混合聯隊教召通知，卻不理會，即使家人告知也置之不理，直到教召逾期2天後，遭屏東縣後備指揮部函送偵辦。蘇男還辯稱，「家人沒講清楚」。經屏東地方法院審理，因蘇男觸犯妨害兵役治罪條例，便將他依妨害教育召集罪，處有期徒刑2個月，得易科罰金。
判決指出，空軍第六混合聯隊於2019年6月6日，寄送教召集令至蘇男屏東的住家，但蘇男不與理會，儘管蘇男父親告知他，必須在同年7月18日前往屏東基地報到並接受教召集，蘇仍置之不理，隨後，教召逾期2天後，由後備指揮部函送偵辦。
偵訊期間，蘇男辯稱，當時在彰化工作，還怪罪家人沒說清楚，直到地院審理期間才坦承犯行。
院方考量，蘇男僅有國中畢業、從事土木工程工作、收入等，便將他依妨害教育召集罪，處有期徒刑2個月，得易科罰金。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言