男不理會教召通知 逾期未報到遭屏東地院判2個月徒刑

屏東一名蘇姓男子，接獲空軍第六混合聯隊教召通知，卻不理會，即使家人告知也置之不理，直到教召逾期2天後，遭屏東縣後備指揮部函送偵辦。蘇男還辯稱，「家人沒講清楚」。經屏東地方法院審理，因蘇男觸犯妨害兵役治罪條例，便將他依妨害教育召集罪，處有期徒刑2個月，得易科罰金。

判決指出，空軍第六混合聯隊於2019年6月6日，寄送教召集令至蘇男屏東的住家，但蘇男不與理會，儘管蘇男父親告知他，必須在同年7月18日前往屏東基地報到並接受教召集，蘇仍置之不理，隨後，教召逾期2天後，由後備指揮部函送偵辦。

偵訊期間，蘇男辯稱，當時在彰化工作，還怪罪家人沒說清楚，直到地院審理期間才坦承犯行。

院方考量，蘇男僅有國中畢業、從事土木工程工作、收入等，便將他依妨害教育召集罪，處有期徒刑2個月，得易科罰金。