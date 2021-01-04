地方公職選舉任期過半 屏東縣2年已辦18次補選

2018年地方公職人員選舉任期已過半，屏東縣選委會統計，鄉長、代表與村里長部分，2年來辦理18次、19人補選；遞補共有14人，縣議員4人、代表10人；跟上屆2014年選舉來看，立委、代表、村里長，鄉長、議員，共補選22人。屏東縣選委會觀察，本屆地方公職人員選舉中，有部分代表因涉及民刑事案件主動請辭，再由配偶參加補選，延續政治生命。

屏東縣選委會指出，2018年地方公職人員辦理重新選舉、補選、遞補。補選18次，共19人、遞補13人，重新選舉1人；本屆較特殊情況，有代表涉民刑事案件，法院尚未判刑確定前主動請辭，由配偶參選，並當選的有高樹鄉、新埤鄉、滿州鄉；也有因案遭解職後，補選派出家人參選當選。

選委會指出，地方公職人員補選經費，鄉鎮長、代表、村里長由公所編列，編列經費依公所規畫，鄉鎮長為例，補選約5、60萬元經費，有的鄉鎮公所會編到100萬。

屏東縣政風處指出，近5年來，屏東縣鄉鎮長涉犯貪汙案遭法院判決有罪共11人，5人是不違背職務收受賄賂罪。違背職務收受賄賂罪、經辦公用工程收取回扣罪、利用職務機會詐取財物罪、侵占公有財物罪、圖利罪與直屬長官包庇所屬人員貪汙罪，各1人。

政風處指出，涉犯貪汙罪鄉鎮首長，個人因素分析，男性為主、年齡以56到65歲居多、個人廉潔意識不足；環境因素來看，廠商為求超額利潤、選舉經費開銷龐大與採購程序及法令複雜；機會因素分析，廠商利誘、鄉鎮長掌握裁量權限與監督因素，鄉鎮長為民選首長，機關內缺乏監督、內控及外稽制度不彰；也啟動首長引領廉能治理會議。

屏東縣33鄉鎮市長，本屆因案遭解職鄉鎮長，來義鄉長竇望義、崁頂鄉長林光華與恆春鎮長盧玉棟，分別辦理補選，補選當選人為，來義鄉長莊景星、崁頂鄉長曾輝地與恆春鎮長陳文弘；也有鄉鎮市長目前涉案法院審理中，屏東市長林恊松、竹田鄉長傅民雄。

縣議員部分有5人因案遭解職分別為鄭雙銓、潘淑真、黃建溢、陸月嬌與周陳文彬，由江維屏、洪明江、利八魁、高惠芬遞補。周陳文彬遞補人戴文柱，因也涉賄選案判緩刑，是否由戴遞補，仍待中選會研議。