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選戰開跑 24歲音樂人爭取參選高市第一選區議員

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
李庭慧有意爭取民進黨提名參選第一選區市議員，近日開始拜會地方人士。記者徐白櫻／翻攝
李庭慧有意爭取民進黨提名參選第一選區市議員，近日開始拜會地方人士。記者徐白櫻／翻攝

高雄市議員任期過半，高市第一選區開始出現選戰煙硝味。高市前議員李鴻鈞布局女兒李庭慧接棒參選，近日印製名片，開始拜會地方人士。李鴻鈞說，女兒今年24歲，對政治有濃厚興趣，將爭取民進黨提名。

第一選區涵蓋旗山、美濃、內門、杉林等九個行政區，應選三名市議員。美濃原鄉緣負責人李鴻鈞曾任四屆民代，近年專心經營事業，二女兒李庭慧有意繼承衣缽。

李庭慧今年24歲，目前擔任民進黨高市黨部專員，台南藝術大學音樂碩士，主修鋼琴與小提琴，擔任原鄉緣文創公司藝術總監，準備報考博士班。

李鴻鈞說，民進黨明年3月將辦黨內初選，現在開始拜會地方，起初抱持反對態度，因擔心女兒踏入政壇，樹立強悍形象耽誤婚姻，最終決定尊重小孩決定，家人全力當後盾。

第一選區現有林富寶、林義迪與朱信強三名議員，三人爭取連任的機會高，前任市議員鍾盛有也未放棄。

高市前議員李鴻鈞與妻子鍾惠美都有參政資歷。記者徐白櫻／攝影
高市前議員李鴻鈞與妻子鍾惠美都有參政資歷。記者徐白櫻／攝影
高市前議員李鴻鈞的女兒李庭慧（右）有意爭取民進黨提名參選第一選區市議員。記者徐白櫻／攝影
高市前議員李鴻鈞的女兒李庭慧（右）有意爭取民進黨提名參選第一選區市議員。記者徐白櫻／攝影

李鴻鈞 民進黨

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