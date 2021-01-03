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選戰開跑 24歲音樂人爭取參選高市第一選區議員
高雄市議員任期過半，高市第一選區開始出現選戰煙硝味。高市前議員李鴻鈞布局女兒李庭慧接棒參選，近日印製名片，開始拜會地方人士。李鴻鈞說，女兒今年24歲，對政治有濃厚興趣，將爭取民進黨提名。
第一選區涵蓋旗山、美濃、內門、杉林等九個行政區，應選三名市議員。美濃原鄉緣負責人李鴻鈞曾任四屆民代，近年專心經營事業，二女兒李庭慧有意繼承衣缽。
李庭慧今年24歲，目前擔任民進黨高市黨部專員，台南藝術大學音樂碩士，主修鋼琴與小提琴，擔任原鄉緣文創公司藝術總監，準備報考博士班。
李鴻鈞說，民進黨明年3月將辦黨內初選，現在開始拜會地方，起初抱持反對態度，因擔心女兒踏入政壇，樹立強悍形象耽誤婚姻，最終決定尊重小孩決定，家人全力當後盾。
第一選區現有林富寶、林義迪與朱信強三名議員，三人爭取連任的機會高，前任市議員鍾盛有也未放棄。
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