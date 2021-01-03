疫情衝擊農產出口 屏東去年農產品出口減少4千噸

屏東農產出口成績出爐，去年受疫情影響，較2019年達農產出口量達4萬噸約20億產值，2020年農產出口量，減少到3萬6千噸，產值降至18億元。對此，貿易商認為，疫情影響外銷運輸成本提高，運輸班次不穩，仍能做出成績真的相當不容易。屏東縣政府也表示，今年仍持續受疫情影響，因此部分外銷通路仍待評估，但仍會持續關注變化，積極開拓國內外銷售市場。

縣府農業處統計，2019年達農產出口量達4萬噸約20億產值，2020年農產出口量，減少到3萬6千噸，產值降至18億元。

農業處指出，近年來屏東主要出口農產品，以蓮霧、蜜棗、鳳梨、芒果、香蕉、紅龍果、檸檬、番石榴為主，但2020年受疫情影響，鳳梨2019年出口量達30995噸，2020年則減至27051足足少了3944噸；芒果從2019年出口2465噸，2020年則減至2087減少387噸。

至於鳳梨、芒果外銷減少的原因，有生產合作社透露，鳳梨、芒果過去出口通路以大陸與日本居多，今年受疫情影響，批發市場消費需求降低，運輸銷成本提高，因此，只好轉往其他國家，但面對疫情影響，外銷運輸成本提高，運輸班次不穩，仍能做出成績，真的非常不容易。

縣府農業處表示，今年仍持續受疫情影響，因此部分外銷通路仍待評估，但仍會持續關注變化，積極開拓國內外銷售市場。