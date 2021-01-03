快訊

一張圖看天氣！ 下周先暖後冷 北台灣這兩天探10度以下

牴觸中央法規遭彈劾？ 江啟臣：國民黨準備好對抗獨裁

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情衝擊農產出口 屏東去年農產品出口減少4千噸

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
2020年受疫情影響，屏東農產出口成績較前一年減少4千噸，產值少了2億。本報資料照片
2020年受疫情影響，屏東農產出口成績較前一年減少4千噸，產值少了2億。本報資料照片

屏東農產出口成績出爐，去年受疫情影響，較2019年達農產出口量達4萬噸約20億產值，2020年農產出口量，減少到3萬6千噸，產值降至18億元。對此，貿易商認為，疫情影響外銷運輸成本提高，運輸班次不穩，仍能做出成績真的相當不容易。屏東縣政府也表示，今年仍持續受疫情影響，因此部分外銷通路仍待評估，但仍會持續關注變化，積極開拓國內外銷售市場。

縣府農業處統計，2019年達農產出口量達4萬噸約20億產值，2020年農產出口量，減少到3萬6千噸，產值降至18億元。

農業處指出，近年來屏東主要出口農產品，以蓮霧、蜜棗、鳳梨、芒果、香蕉、紅龍果、檸檬、番石榴為主，但2020年受疫情影響，鳳梨2019年出口量達30995噸，2020年則減至27051足足少了3944噸；芒果從2019年出口2465噸，2020年則減至2087減少387噸。

至於鳳梨、芒果外銷減少的原因，有生產合作社透露，鳳梨、芒果過去出口通路以大陸與日本居多，今年受疫情影響，批發市場消費需求降低，運輸銷成本提高，因此，只好轉往其他國家，但面對疫情影響，外銷運輸成本提高，運輸班次不穩，仍能做出成績，真的非常不容易。

縣府農業處表示，今年仍持續受疫情影響，因此部分外銷通路仍待評估，但仍會持續關注變化，積極開拓國內外銷售市場。

疫情 屏東縣政府 芒果

延伸閱讀

屏東環保局元旦連假稽查罰3件 碼頭亂丟垃圾去年罰百件

前女友機車裝追蹤器 屏東跟蹤男被判拘役50天

預期春節入境潮 屏東縣府鼓勵居家檢疫者還能這麼做

燒臘便當漲價惹議 屏東豬農：萊豬未抵台，還看不出影響

相關新聞

選戰開跑 24歲音樂人爭取參選高市第一選區議員

高雄市議員任期過半，高市第一選區開始出現選戰煙硝味。高市前議員李鴻鈞布局女兒李庭慧接棒參選，近日印製名片，開始拜會地方人...

疫情衝擊農產出口 屏東去年農產品出口減少4千噸

屏東農產出口成績出爐，去年受疫情影響，較2019年達農產出口量達4萬噸約20億產值，2020年農產出口量，減少到3萬6千...

滿園粉櫻！高雄寶山櫻花報到 即將進入盛開期

高雄山區梅花陸續綻放，櫻花也開始報到。桃源寶山二集團櫻花公園種植5千株櫻花，多數櫻花含苞待放，約有二至三成已經開花，吸引...

屏東環保局元旦連假稽查罰3件 碼頭亂丟垃圾去年罰百件

稽查無假期！屏東縣政府環保局元旦連假稽查，包括遊客使用公共廁所、台一線與台三線違規廣告物看板，與185縣道露天燃燒情況、...

元旦連假尾聲返鄉交通大致順暢 屏警預估下午車流湧現

元旦連假尾聲，陸續出現返鄉車流，原本預估將有大量人車潮湧現，但昨天北上最高車流為1664輛，多數車速仍可維持60至70公...

元旦連假最後一天 高雄北上南下車流順暢

元旦連假最後一天，高雄北上南下路況大致順暢，高公局南區交通控制中心指出，今天上午北上車潮與平日相比多約一成，並沒有明顯塞...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。