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總預算未完成審查 高市議會5日開臨時會趕進度

中央社 / 高雄3日電

高雄市政府110年總預算尚未完成審查，議會將自5日起到14日召開臨時會，審查尚未完成的預算案及提案；其中還包括交通違規罰款收入被擱置新台幣15億元等。

市議會定期大會於去年12月23日閉幕，受到議員出席人數及預算審查進度的影響，市府110年總預算約2/3尚未完成審查；市議會程序委員會日前敲定第3屆第6次臨時會日期自1月5日至14日。

市府110年總預算仍有財經部門部分局處，教育、農林、交通、警消衛環、工務部門等未完成預算審查，民進黨市議員邱俊憲盼朝野都把握預算審查時間，以免影響建設執行。

市府總預算案歲入被擱置部分，包括交通局交通罰款15億元，另外財政局部分有財產售價歲入逾17億元，其中含新草衙土地讓售案等。

另外，被擱置的預算還有行政暨國際處有關組團赴姐妹市及友好城市訪問考察經費、研考會有公民參與及兩岸小組計畫內容待補充、社會局人民團體輔導分支計畫及參與活動，補助兒童搭乘大眾運輸等優惠措施等，都待意見溝通及資料補充。

考察 民進黨 交通違規

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