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滿園粉櫻！高雄寶山櫻花報到 即將進入盛開期

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
桃源寶山櫻花公園栽種5千株櫻花樹，近日陸續綻放。記者徐白櫻／翻攝
桃源寶山櫻花公園栽種5千株櫻花樹，近日陸續綻放。記者徐白櫻／翻攝

高雄山區梅花陸續綻放，櫻花也開始報到。桃源寶山二集團櫻花公園種植5千株櫻花，多數櫻花含苞待放，約有二至三成已經開花，吸引不少遊客上山賞花，盛開期約在中下旬。櫻花與梅花花季相近，桃源區公所預定在元月9日在梅山青年活動中心推出結合梅花與櫻花的觀光產業行銷活動。

高雄桃源區面積居全市行政區之冠，梅山、梅蘭等地山區種植梅樹與李樹，另在寶山櫻花公園栽種5千株櫻花樹，涵蓋山櫻花、河津櫻、八重櫻與吉野櫻等品種，依據品種不同，花期有早有晚，粉白色或桃紅色花色皆具。

往年櫻花花季搭配農曆春節出遊旺季舉辦賞花活動，近年氣候變遷，寶山櫻花愈來愈早開。二集團部落居民說，近日櫻花陸續綻放，約有二至三成，元旦假期吸引不少遊客上山賞櫻花，盛開期應該落在中下旬，山區道路狹小，建議遊客利用非假日上山賞花。

桃源區公所指出，桃源多數部落都在南橫公路沿線，唯獨寶山里與其他部落相距甚遠，須從六龜行走藤枝林道上山，櫻花公園位於藤枝林道16.5K處，距離寶山假日市集不遠，預計元月9日在梅山青年活動中心舉辦「梅花及櫻花季南橫觀光產業行銷活動」，梅山櫻花與寶山櫻花季到來。

桃源寶山櫻花公園栽種5千株櫻花樹，近日陸續綻放。記者徐白櫻／翻攝
桃源寶山櫻花公園栽種5千株櫻花樹，近日陸續綻放。記者徐白櫻／翻攝
寶山櫻花公園栽種5千株櫻花樹，涵蓋山櫻花、河津櫻、八重櫻與吉野櫻等品種。記者徐白櫻／翻攝
寶山櫻花公園栽種5千株櫻花樹，涵蓋山櫻花、河津櫻、八重櫻與吉野櫻等品種。記者徐白櫻／翻攝

櫻花季 梅花 賞花

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