滿園粉櫻！高雄寶山櫻花報到 即將進入盛開期

高雄山區梅花陸續綻放，櫻花也開始報到。桃源寶山二集團櫻花公園種植5千株櫻花，多數櫻花含苞待放，約有二至三成已經開花，吸引不少遊客上山賞花，盛開期約在中下旬。櫻花與梅花花季相近，桃源區公所預定在元月9日在梅山青年活動中心推出結合梅花與櫻花的觀光產業行銷活動。

高雄桃源區面積居全市行政區之冠，梅山、梅蘭等地山區種植梅樹與李樹，另在寶山櫻花公園栽種5千株櫻花樹，涵蓋山櫻花、河津櫻、八重櫻與吉野櫻等品種，依據品種不同，花期有早有晚，粉白色或桃紅色花色皆具。

往年櫻花花季搭配農曆春節出遊旺季舉辦賞花活動，近年氣候變遷，寶山櫻花愈來愈早開。二集團部落居民說，近日櫻花陸續綻放，約有二至三成，元旦假期吸引不少遊客上山賞櫻花，盛開期應該落在中下旬，山區道路狹小，建議遊客利用非假日上山賞花。