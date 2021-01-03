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屏東環保局元旦連假稽查罰3件 碼頭亂丟垃圾去年罰百件

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣府環保局到東港漁港、碼頭周邊巡查有無亂丟廢棄物。圖／屏東縣環保局提供
屏東縣府環保局到東港漁港、碼頭周邊巡查有無亂丟廢棄物。圖／屏東縣環保局提供

稽查無假期！屏東縣政府環保局元旦連假稽查，包括遊客使用公共廁所、台一線與台三線違規廣告物看板，與185縣道露天燃燒情況、畜牧場堆肥與工廠廢水排放等，連假期間共開罰三件，2件養豬場違規，水質不佳將採水送驗，將處6千以上60萬以下罰鍰，與1件露天燃燒農業廢棄物，開罰1200元。

屏東縣環保局長顏幸苑說，每到連續假期，東港漁港、碼頭附近，有民眾亂丟棄廢棄物，遊客在華僑市場旅遊時，觀感不佳，環保局加強稽查取締，並在周邊裝設攝影機，2020年共開罰125件，違反廢棄物清理法罰1200元。

顏幸苑說，根據漁港法規定，民眾若任意將垃圾棄置漁港區域，可裁處3萬元以上，15萬元以下罰鍰，去年12月移送2件以給農業處農漁所，依漁港法裁罰；元旦連假期間，每天派人到港灣渡輪區及漁港華僑市場附近巡邏稽查，幸未發現有民眾棄置整包垃圾情況。

環保局指出，台3線及台1線到恆春的公廁及道路廣告看板也是稽查重點，道路違規廣告看板，嚴重影響交通，民眾反映轉彎時都看不清楚，此次加強取締，廣告物違規設置，經查若是累犯，環保局可處以停話，去年國慶連假期間拆除10間公司的設置違規廣告物。

空汙部分，運用無人機巡查，發現185縣道靠近枋寮附近有民眾露天燃燒農業廢棄物，罰1200元。

環保局也針對工廠、畜牧場、堆肥場廢水及異味及廢水加強稽查，共出動76人，稽查101家豬牛牧場、5家養雞場、2家堆肥場、2家工廠，合計110場家，查獲2家養豬場違規，水質不佳將採水送驗，另有2家九如養雞場周界異味檢驗；跨年夜晚間派人在里嶺大橋與國道10號里港交流下方，會同警方針對非法清理廢棄物攔查。

屏東縣府環保局運用無人機巡查，發現185縣道靠近枋寮附近有民眾露天燃燒農業廢棄物，罰1200元。圖／屏東縣環保局提供
屏東縣府環保局運用無人機巡查，發現185縣道靠近枋寮附近有民眾露天燃燒農業廢棄物，罰1200元。圖／屏東縣環保局提供
屏東縣府環保局也針對畜牧場堆肥與工廠廢水排放等連假期間展開稽查。圖／屏東縣環保局提供
屏東縣府環保局也針對畜牧場堆肥與工廠廢水排放等連假期間展開稽查。圖／屏東縣環保局提供
屏東縣府環保局到東港漁港、碼頭周邊巡查有無亂丟廢棄物。圖／屏東縣環保局提供
屏東縣府環保局到東港漁港、碼頭周邊巡查有無亂丟廢棄物。圖／屏東縣環保局提供
屏東縣府環保局人員在台一線車城福安宮附近的道路，針對違規廣告看板拆除。圖／屏東縣環保局提供
屏東縣府環保局人員在台一線車城福安宮附近的道路，針對違規廣告看板拆除。圖／屏東縣環保局提供
屏東市區公廁加強巡查。圖／屏東縣環保局提供
屏東市區公廁加強巡查。圖／屏東縣環保局提供

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