屏東環保局元旦連假稽查罰3件 碼頭亂丟垃圾去年罰百件

稽查無假期！屏東縣政府環保局元旦連假稽查，包括遊客使用公共廁所、台一線與台三線違規廣告物看板，與185縣道露天燃燒情況、畜牧場堆肥與工廠廢水排放等，連假期間共開罰三件，2件養豬場違規，水質不佳將採水送驗，將處6千以上60萬以下罰鍰，與1件露天燃燒農業廢棄物，開罰1200元。

屏東縣環保局長顏幸苑說，每到連續假期，東港漁港、碼頭附近，有民眾亂丟棄廢棄物，遊客在華僑市場旅遊時，觀感不佳，環保局加強稽查取締，並在周邊裝設攝影機，2020年共開罰125件，違反廢棄物清理法罰1200元。

顏幸苑說，根據漁港法規定，民眾若任意將垃圾棄置漁港區域，可裁處3萬元以上，15萬元以下罰鍰，去年12月移送2件以給農業處農漁所，依漁港法裁罰；元旦連假期間，每天派人到港灣渡輪區及漁港華僑市場附近巡邏稽查，幸未發現有民眾棄置整包垃圾情況。

環保局指出，台3線及台1線到恆春的公廁及道路廣告看板也是稽查重點，道路違規廣告看板，嚴重影響交通，民眾反映轉彎時都看不清楚，此次加強取締，廣告物違規設置，經查若是累犯，環保局可處以停話，去年國慶連假期間拆除10間公司的設置違規廣告物。

空汙部分，運用無人機巡查，發現185縣道靠近枋寮附近有民眾露天燃燒農業廢棄物，罰1200元。