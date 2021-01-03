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空軍第一聯隊戰史輝煌 岡山空軍軍史館特展細數英勇史

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄岡山空軍軍史館「第一聯隊特展」，展出珍貴文物。記者徐白櫻／翻攝
高雄岡山空軍軍史館「第一聯隊特展」，展出珍貴文物。記者徐白櫻／翻攝

高雄岡山空軍軍史館元旦起推出「第一聯隊特展」，展出內容細數台灣歷經抗戰、勘亂、台海戰役等發展歷程。航空教育展示館今天指出，第一聯隊的前身是空軍第一轟炸大隊，1936年創立，至今已有 85年歷史，目前聯隊主力機種是IDF戰機，負責台海領空安全。

空軍軍史館推出年度大展「空軍第一聯隊特展」，空軍第一聯隊原名第一轟炸大隊，成立於民國25年，抗戰期間執行對日轟炸任務，戰果輝煌。民國32年編入中美混合團，曾轟炸日軍新竹機場、參與密支那等戰役，共出擊3500多架次，政府遷台後改編空軍第一聯隊。

第一聯隊是第一個接收F-84噴射戰鬥機的空軍單位，另在民國43年成立空軍飛行特技小組雷虎小組，參與當年的「八一四」空軍節表演，近期共軍不斷襲擾西南空域，隸屬第一聯隊的IDF戰機角色重要。

航空教育展示館指出，特展規畫戰機模型、歷史照片與等珍貴文物，如民國26 年0813 航委會下達的第 1 號作戰命令原件也在展出項目上，歷史從1936年橫跨到2021年，戰史豐富。

「空軍第一聯隊特展」展至6月30日結束，策展單位特為活動印製「第一聯隊特展」限量紀念門票。

高雄岡山空軍軍史館「第一聯隊特展」，細數發展歷程。記者徐白櫻／翻攝
高雄岡山空軍軍史館「第一聯隊特展」，細數發展歷程。記者徐白櫻／翻攝
珍貴文史資料也在展出之列。記者徐白櫻／翻攝
珍貴文史資料也在展出之列。記者徐白櫻／翻攝
高雄岡山空軍軍史館元旦起推出「第一聯隊特展」。記者徐白櫻／翻攝
高雄岡山空軍軍史館元旦起推出「第一聯隊特展」。記者徐白櫻／翻攝

空軍 戰機 抗戰

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