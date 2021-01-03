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元旦連假尾聲返鄉交通大致順暢 屏警預估下午車流湧現

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
元旦連假尾聲，陸續出現返鄉車流。記者陳弘逸／翻攝
元旦連假尾聲，陸續出現返鄉車流。記者陳弘逸／翻攝

元旦連假尾聲，陸續出現返鄉車流，原本預估將有大量人車潮湧現，但昨天北上最高車流為1664輛，多數車速仍可維持60至70公里，截至今天中午1時許，台1線與台17線最大車流則來到2122輛，但交通大致順暢無回堵情形。屏東縣政府警察局交通隊預估，今天北上車流量會比昨天多，尖峰時段則為下午4時過後開始出現。

交通隊統計，昨天北上最高車流為1664輛，尖峰時段則為下午4時至5時，南下最高車流則為1642輛，尖峰時段則為上午10時至11時，即便如此，多數車速仍可維持60至70公里，台1線屏鵝公路、台26線等路段交通大致順暢。

目前台1線與台17線，南下上午10時至11時，出現最大車流量為1608輛，北上中午12時至1時，最大車流則來到2122輛，交通狀況大致順暢無回堵情形。

屏東警方表示，今天往返車流量預估會比昨天還多，預計北上車流的高峰時段，將於下午4時過後開始湧現，警方也會事先做好相關疏導交通的管制措施。

元旦連假尾聲，陸續出現返鄉車流。記者陳弘逸／翻攝
元旦連假尾聲，陸續出現返鄉車流。記者陳弘逸／翻攝

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