元旦連假尾聲返鄉交通大致順暢 屏警預估下午車流湧現

元旦連假尾聲，陸續出現返鄉車流，原本預估將有大量人車潮湧現，但昨天北上最高車流為1664輛，多數車速仍可維持60至70公里，截至今天中午1時許，台1線與台17線最大車流則來到2122輛，但交通大致順暢無回堵情形。屏東縣政府警察局交通隊預估，今天北上車流量會比昨天多，尖峰時段則為下午4時過後開始出現。

交通隊統計，昨天北上最高車流為1664輛，尖峰時段則為下午4時至5時，南下最高車流則為1642輛，尖峰時段則為上午10時至11時，即便如此，多數車速仍可維持60至70公里，台1線屏鵝公路、台26線等路段交通大致順暢。

目前台1線與台17線，南下上午10時至11時，出現最大車流量為1608輛，北上中午12時至1時，最大車流則來到2122輛，交通狀況大致順暢無回堵情形。