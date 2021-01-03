聽新聞
test
0:00 / 0:00
元旦連假尾聲返鄉交通大致順暢 屏警預估下午車流湧現
元旦連假尾聲，陸續出現返鄉車流，原本預估將有大量人車潮湧現，但昨天北上最高車流為1664輛，多數車速仍可維持60至70公里，截至今天中午1時許，台1線與台17線最大車流則來到2122輛，但交通大致順暢無回堵情形。屏東縣政府警察局交通隊預估，今天北上車流量會比昨天多，尖峰時段則為下午4時過後開始出現。
交通隊統計，昨天北上最高車流為1664輛，尖峰時段則為下午4時至5時，南下最高車流則為1642輛，尖峰時段則為上午10時至11時，即便如此，多數車速仍可維持60至70公里，台1線屏鵝公路、台26線等路段交通大致順暢。
目前台1線與台17線，南下上午10時至11時，出現最大車流量為1608輛，北上中午12時至1時，最大車流則來到2122輛，交通狀況大致順暢無回堵情形。
屏東警方表示，今天往返車流量預估會比昨天還多，預計北上車流的高峰時段，將於下午4時過後開始湧現，警方也會事先做好相關疏導交通的管制措施。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言