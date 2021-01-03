元旦連假最後一天 高雄北上南下車流順暢

元旦連假最後一天，高雄北上南下路況大致順暢，高公局南區交通控制中心指出，今天上午北上車潮與平日相比多約一成，並沒有明顯塞車情況，預估國道十號西向在下午4點至5點間，會出現從佛光山、旗山旅遊返家的車流量。

南控中心表示，因天氣寒冷，加上各景點活動取消，多數出遊民眾提早北返，高雄轄區國道車流量在昨天傍晚至今天上午已逐漸消化，今天交通狀況與假日差不多，北上車流量只比平日多一成，南下則與平日幾乎相同，初估下午不會出現大量返鄉車潮。 元旦連假最後一天，高雄轄區路段車流順暢，北上車流量只比假日多約一成。圖／擷取自高速公路1968