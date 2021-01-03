高市「物資行動車」跑偏鄉 提供物資、福利諮詢服務

為協助弱勢家庭，高雄市設置「高雄實物銀行」，透過8個實體商店及54個物資發放站，提供弱勢家庭物資及關懷服務，去年已協助1萬多戶次，今年再升級行動式服務，推「物資行動車」巡迴那瑪夏、甲仙、杉林等地，每月規畫8場。

高雄市設置「幸福分享中心－高雄實物銀行」協助弱勢家庭，透過8個實體商店及54個物資發放站，提供弱勢家庭物資及關懷服務，去年已協助1萬1692戶次弱勢家庭。

高雄市社會局表示，今年將再升級為「行動式」服務，1月起將推出「幸福分享無距離物資行動車」，巡迴那瑪夏、甲仙、杉林、內門、田寮、阿蓮、湖內、茄萣、永安、桃源、茂林、六龜、美濃、燕巢、大樹、林園及旗津等地區提供服務。

社會局1月起將規畫每月8場次的「幸福分享無距離物資行動車」到偏遠地區提供物資協助、營養諮詢、福利諮詢等服務，除有各項生活物資可供受助家庭使用，也有營養師提供健康管理諮詢及護理師針對慢性病的衛教關懷，1月首發從美濃出發。

社會局「實物銀行」蒐集物資濟助弱勢家庭，也可讓即期的民生物資有效再分配，社會局也在金融業者等贊助下購買更多元物資、資源，目前全市38個行政區都有實物銀行配送據點。受助家庭經社工評估後即可領取物資，解決民生急需。