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減少等公車之苦 高雄今年持續汰換候車亭、站牌

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
高雄市交通局持續建置新的公車候車亭，改善候車環境。圖／高雄市交通局提供
高雄市交通局持續建置新的公車候車亭，改善候車環境。圖／高雄市交通局提供

減少民眾等公車日曬雨淋之苦，高雄市交通局持續建置新的候車亭，去年共建置了40座候車亭，今年預計再規畫建置40座候車亭；另市區許多燈箱式站牌設立已逾15年，箱體老舊，交通局研發新型直立式站牌，今年將汰換九如路等站牌。

等公車最怕日曬雨淋之苦，但建構候車亭要有足夠腹地條件，標準型候車亭至少寬1.7米、長4.6米，懸臂式候車亭則至少要有寬1.3米，長3米的空間，且設置候車亭後行人通行淨空間須達150公分以上。

交通局依據各站現地條件及民眾需求，由相關單位共同會勘後，因地制宜建置標準型或懸臂型的候車亭；而無法設置候車亭的公車站，也將評估增設候車椅，減輕民眾候車辛勞。

此外，高雄市區現有的燈箱式站牌設立多已逾15年，箱體老舊，為讓民眾清楚辨識公車資訊，也讓城市更美觀，交通局研發新型直立式站牌，首批配合九如二路人行道翻新工程設置5處，今年將持續汰換九如路等幹道公車站牌，提升候車環境。

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