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高雄氣溫回暖 空氣品質呈現橘色提醒
跨年元旦3天假期尾聲，許多人準備收假移動，高雄市今天上午戶外空氣品質是「局部橘色提醒」，受地表輻射冷卻作用影響，逆溫相對明顯，清晨時汙染物容易累積於近地表，受PM2.5影響，目前平地空氣略差，預計要等到中午過後海風進入、地表升溫對流增強，空氣才會明顯改善。
中午前垂直擴散條件略差，空氣呈現局部橘色提醒。中午過後海風增強，垂直對流轉好，風速也進一步增強，空氣品質漸轉普通。
今天天氣屬於中午暖、早晚微冷，日夜溫差大。中午前減少戶外劇烈運動，中午後視空氣改善狀況。
興達電廠秋冬季節配合高雄市環保局減煤停機政策「停2減2」。1、4號停機中。2號、3號機友善降載減排中。
環保局昨天已依環保署空氣品質預報，通知大型工廠提前啟動夜間降載減排應變措施，降低空氣汙染物的排放。
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