黃捷元旦當好友伴娘 這身禮服展現好身材令人驚豔！
高雄市議員黃捷昨天為大學好友當伴娘，她在IG上發了穿上白色緊身禮服照片，穿禮服的她小露大腿、香肩、事業線，照片發出不到24小時已逾1萬3千人按讚。有人留言「也太美了，直接戀愛」、「今天是伴娘，下次就是新娘？」、「是不是搶了新娘風采了？」
黃捷在IG上寫著「恭喜大學閨蜜步入人生下一階段」、「比新娘還想哭」。
她 PO上去的3張伴娘照，一張獨照，一張和新郎合照，一張和新娘、另一位伴娘的3人合影，每一張都令網友讚嘆。「這麼正逼死誰啊！」、「感覺會變全場焦點」、「好美，都快忘記妳是議員」、「新娘才想哭！」一片讚美，更多留言稱讚她身材好。
黃捷平時在議會問政，最常穿長褲、長裙、半長外套，有時會穿長洋裝。
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