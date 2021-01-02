黃捷元旦當好友伴娘 這身禮服展現好身材令人驚豔！

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄市議員黃捷元旦當大學好友的伴娘，一襲露肩緊身短禮服令人驚豔。圖／翻攝黃捷IG
高雄市議員黃捷元旦當大學好友的伴娘，一襲露肩緊身短禮服令人驚豔。圖／翻攝黃捷IG

高雄市議員黃捷昨天為大學好友當伴娘，她在IG上發了穿上白色緊身禮服照片，穿禮服的她小露大腿、香肩、事業線，照片發出不到24小時已逾1萬3千人按讚。有人留言「也太美了，直接戀愛」、「今天是伴娘，下次就是新娘？」、「是不是搶了新娘風采了？」

黃捷在IG上寫著「恭喜大學閨蜜步入人生下一階段」、「比新娘還想哭」。

她 PO上去的3張伴娘照，一張獨照，一張和新郎合照，一張和新娘、另一位伴娘的3人合影，每一張都令網友讚嘆。「這麼正逼死誰啊！」、「感覺會變全場焦點」、「好美，都快忘記妳是議員」、「新娘才想哭！」一片讚美，更多留言稱讚她身材好。

黃捷平時在議會問政，最常穿長褲、長裙、半長外套，有時會穿長洋裝。

高雄市議員黃捷（左）元旦當大學好友的伴娘，與新郎合照。圖／翻攝黃捷IG
高雄市議員黃捷（左）元旦當大學好友的伴娘，與新郎合照。圖／翻攝黃捷IG
高雄市議員黃捷（右）元旦當大學好友的伴娘，簡潔禮服展露好身材，令人驚豔。圖／翻攝黃捷IG
高雄市議員黃捷（右）元旦當大學好友的伴娘，簡潔禮服展露好身材，令人驚豔。圖／翻攝黃捷IG
高雄市議員黃捷平時問政時多是這樣的穿著打扮。圖／本報資料照片
高雄市議員黃捷平時問政時多是這樣的穿著打扮。圖／本報資料照片

黃捷

延伸閱讀

黃捷回顧去年萬人打氣 罷捷團體：重提曾經的過去沒有意義

黃捷、王浩宇誰被罷免機率大？從選區藍綠結構、聲量看答案

罷捷總部另邀辯論 黃捷：以議會及地方工作為優先

影／罷免民代案 昔日民代戰友站出來挺黃捷

相關新聞

墾丁氣溫回升至23度 遊客享受椰林、陽光沙灘

今年入冬最強寒流威力減弱，白天陽光露臉，屏東墾丁氣溫今天白天回升至23度，景點人氣回溫外，各遊憇沙灘也重現戲水、衝浪和水...

掃除疫情陰霾 旗山老街人潮戴上口罩回來了

「旗山遊客回來了！」元旦假期遇上好天氣，高雄市旗山中山路連續兩天湧入眾多遊客，長約1公里的老街滿滿人潮，鄰近停車場全部客...

今年度首場捐血活動1月4日登場 歡迎金門民眾踴躍捐血

本年度第1場捐血活動來囉！由金門縣政府及台北捐血中心共同舉辦的「浯江捐血趴趴走，鄉親好友逗陣來」活動，將於1月4日至1月...

高雄陽光露臉 田寮月世界、義大世界遊客爆量

元旦連假遇上好天氣，雖然寒流來襲，高雄田寮月世界、旗山老街與義大世界等地遊客眾多，停車場客滿，遊客趁著好天氣往郊外遊憩，...

高雄輕軌大南環段本月中加入營運 從苓雅一車到鼓山

高雄輕軌大南環路段已取得交通部營運許可，高雄市捷運局預計本月中旬通車，屆時全線可從凱旋公園站（C32）通行到鼓山區公所站...

連假發送招財開運金幣 屏東車城福安宮人潮強強滾

有300多年歷史的屏東縣車城福安宮，昨今兩天在廣場發送牛年開運金幣，數千信眾和遊客不畏寒流到場排隊領取，期望來年有好財運...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。