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高雄要增漁保補助 陳其邁今關心養殖業防寒推銷虱目魚

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄市長陳其邁（中）今年要增加對高市漁民參加漁民保險的補助。圖／翻攝陳其邁臉書
高雄市長陳其邁（中）今年要增加對高市漁民參加漁民保險的補助。圖／翻攝陳其邁臉書

天氣寒冷，高雄市長陳其邁今天到路竹關心養殖業防寒情形，也宣布為鼓勵漁民參與保險，高市府從今年度開始，將漁民保險保費從原本補助3分之1，再增加補助，以減輕漁民朋友負擔，也將向農委會爭取經費，擴大辦理示範防寒計畫。

陳其邁上午和立委邱志偉到路竹虱目魚塭關心養殖漁業的防寒情形，晚間在臉書貼文宣布要增加補助漁民保險保費。他說，養殖業的寒害屬延遲性，通常災情會在低溫後發生。市府海洋局已啓動寒流時期監控機制，持續到魚塭現場關心，並提醒漁民注意防害。

他表示，養殖漁業天然災害保險分為「降水型」及「溫度型」，保險對象為石斑魚（龍膽石斑、龍虎斑、青斑）、鱸魚、虱目魚、吳郭魚等。為鼓勵漁民參與保險，市府決定從110年度開始，將從原本補助3分之1的保費，再增加補助，以減輕漁民朋友負擔，也將向農委會爭取經費，擴大辦理示範防寒計畫，利用魯氏鼓風機結合電熱陶瓷環，進入魚塭水體中增溫防寒、獲得充足氧氣。

陳其邁並替養殖業者行銷虱目魚，請大家多到高雄首選電商平台選購價格平易近人、新鮮好吃、高品質又營養的高雄虱目魚。高雄首選電商平台： https://bit.ly/350VU33。

高雄市長陳其邁（右一）今天和立委邱志偉（右三）到路竹關心養殖業者防寒情形。圖／翻攝陳其邁臉書
高雄市長陳其邁（右一）今天和立委邱志偉（右三）到路竹關心養殖業者防寒情形。圖／翻攝陳其邁臉書

漁民 保險 陳其邁

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