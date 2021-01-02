高雄跨年以時間換取網路聲量 線上線下吸引逾300萬人次

高雄市「跨百光年」活動雖受新冠肺炎疫情影響，去年12月31日跨年舞台未對民眾開放，高市府表示，計算觀看和參與數字，跨百光年停留超過1小時有效人潮達60萬，跨年夜公共區域人潮超過13萬人，其中4分之1來自外縣市，線上轉播收看逾250萬人次，線上線下觀看參與的人次逾300萬。

副市長史哲表示，昨天和高雄市長陳其邁檢討比較了英國倫敦跟高雄跨年橋段，籌備時間、資源等，很難要求「跨百光年」跟倫敦在同一個基準上比較，但他很清楚陳市長想給市民更好、更精采跨年活動的心意。

史哲說，高市最獨特的3個舞台為防疫全部改為線上，但這次跨百光年選擇拉長時間，不決戰於跨年這晚的這個策略是正確的。活動場域駁二藝術特區、高雄流行音樂中心11到15碼頭、蓬萊商港區，經過電信業者鎖定上述場域統計，在場中停留時間超過1小時以上並扣除在地居民的「有效觀光人數」，目前達60萬人。

他表示，跨年夜時，這些場域舞台管制區以外地方，在跨年時刻周邊依然累積13.3萬人現場觀看煙火，而且外縣市占25%。看到外縣市民眾的比例，為了防疫無法讓觀眾進入3個舞台觀賞，真的是歹勢。

史哲說，從網路直播與轉播的數據來看，12月31日跨年當晚：Youtube3個舞台的觀看人數總計達128萬3982萬人次。臉書方面，陳其邁的臉書與高雄一百等臉書粉專直播，共計76萬450人次，而陳其邁的人數直播近49萬人次觀看，跨年當晚的中華電信MOD跨百光年多視角轉播，總觸及人次也將近46萬。