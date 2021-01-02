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高雄跨年以時間換取網路聲量 線上線下吸引逾300萬人次

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄市跨年雖未開放3大舞台區讓民眾入場，市府統計線上觀看人數逾250萬人次，現場停留1小時以上和公共場域人潮逾73萬人。圖／高雄市政府提供
高雄市跨年雖未開放3大舞台區讓民眾入場，市府統計線上觀看人數逾250萬人次，現場停留1小時以上和公共場域人潮逾73萬人。圖／高雄市政府提供

高雄市「跨百光年」活動雖受新冠肺炎疫情影響，去年12月31日跨年舞台未對民眾開放，高市府表示，計算觀看和參與數字，跨百光年停留超過1小時有效人潮達60萬，跨年夜公共區域人潮超過13萬人，其中4分之1來自外縣市，線上轉播收看逾250萬人次，線上線下觀看參與的人次逾300萬。

副市長史哲表示，昨天和高雄市長陳其邁檢討比較了英國倫敦跟高雄跨年橋段，籌備時間、資源等，很難要求「跨百光年」跟倫敦在同一個基準上比較，但他很清楚陳市長想給市民更好、更精采跨年活動的心意。

史哲說，高市最獨特的3個舞台為防疫全部改為線上，但這次跨百光年選擇拉長時間，不決戰於跨年這晚的這個策略是正確的。活動場域駁二藝術特區、高雄流行音樂中心11到15碼頭、蓬萊商港區，經過電信業者鎖定上述場域統計，在場中停留時間超過1小時以上並扣除在地居民的「有效觀光人數」，目前達60萬人。

他表示，跨年夜時，這些場域舞台管制區以外地方，在跨年時刻周邊依然累積13.3萬人現場觀看煙火，而且外縣市占25%。看到外縣市民眾的比例，為了防疫無法讓觀眾進入3個舞台觀賞，真的是歹勢。

史哲說，從網路直播與轉播的數據來看，12月31日跨年當晚：Youtube3個舞台的觀看人數總計達128萬3982萬人次。臉書方面，陳其邁的臉書與高雄一百等臉書粉專直播，共計76萬450人次，而陳其邁的人數直播近49萬人次觀看，跨年當晚的中華電信MOD跨百光年多視角轉播，總觸及人次也將近46萬。

他指出，就網路聲量以及正負評價來說，透過中華電信的網路輿情分析，跨年當天，台北的特殊性以及101煙火長期的知名度，當然獨佔鰲頭，但是從一開始高雄就決定以時間換取網路聲量，以口碑來增加持續擴散與討論，這個策略，最後看來也是成功了。

高雄市副市長史哲今天在臉書貼出去年9月間市長陳其邁和團隊開晨會時討論點亮愛河灣的照片，強調市府對跨百光年系列活動的重視。圖／翻攝史哲臉書
高雄市副市長史哲今天在臉書貼出去年9月間市長陳其邁和團隊開晨會時討論點亮愛河灣的照片，強調市府對跨百光年系列活動的重視。圖／翻攝史哲臉書
高雄市副市長史哲今天特別在臉書感謝跨百光年系列活動的攝影團隊，把每一個美麗的畫面快速傳送到大眾面前。圖／翻攝史哲臉書
高雄市副市長史哲今天特別在臉書感謝跨百光年系列活動的攝影團隊，把每一個美麗的畫面快速傳送到大眾面前。圖／翻攝史哲臉書

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