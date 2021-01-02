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墾丁氣溫回升至23度 遊客享受椰林、陽光沙灘

聯合報 / 記者潘欣中／屏東縣即時報導
白天陽光露臉，屏東墾丁氣溫今天白天回升至23度，景點人氣回溫外，各遊憩沙灘也重現戲水、衝浪和水上活動的夏日景象。記者潘欣中／攝影
白天陽光露臉，屏東墾丁氣溫今天白天回升至23度，景點人氣回溫外，各遊憩沙灘也重現戲水、衝浪和水上活動的夏日景象。記者潘欣中／攝影

今年入冬最強寒流威力減弱，白天陽光露臉，屏東墾丁氣溫今天白天回升至23度，景點人氣回溫外，各遊憇沙灘也重現戲水、衝浪和水上活動的夏日景象；墾丁核心區旅宿業連假前兩天多滿房，警方從車流量估計，約有3萬人次湧入墾丁，較去年國旅爆發時的連假少三成，而離島小琉球這兩天住房率僅五成，兩地業者認為是受疫情和寒流影響。

屏東墾丁氣溫昨天晚上約18度，今天白天陽光露臉後氣溫升至23度，墾丁小灣、南灣、船帆石和白砂等遊憩沙灘重現人氣，有人踩浪、戲水、玩水上活動，有人在椰林和陽傘下享受暖暖冬陽；今天上午從桃園開車南下墾丁的吳姓遊客說，冬天的墾丁少了豔夏的炙熱感，多了舒爽怡人的感覺，鄰近的車城鄉四重溪溫泉區，還可享泡湯樂，更開心的是，一路沒塞車。

墾丁一家飯店主管說，迎來連假2天滿房榮景後，明天連假結束的周日，住房率又跌至六成，這個月是旅遊淡季，預估平均住房不到五成，再來就要等到農曆春節連假了；這次的元旦連假，墾丁較去年國旅爆發時的連假遊客約少三成，他認為和疫情升溫和寒流來襲有關，遊客選擇盡量不出遠門，希望不要重演去年2至5月「等嘸人」的慘澹戲碼。

白天陽光露臉，屏東墾丁氣溫今天白天回升至23度，景點人氣回溫外，各遊憩沙灘也重現戲水、衝浪和水上活動的夏日景象。記者潘欣中／攝影
白天陽光露臉，屏東墾丁氣溫今天白天回升至23度，景點人氣回溫外，各遊憩沙灘也重現戲水、衝浪和水上活動的夏日景象。記者潘欣中／攝影
白天陽光露臉，屏東墾丁氣溫今天白天回升至23度，景點人氣回溫外，有遊客在椰林和陽傘下享受暖暖冬陽。記者潘欣中／攝影
白天陽光露臉，屏東墾丁氣溫今天白天回升至23度，景點人氣回溫外，有遊客在椰林和陽傘下享受暖暖冬陽。記者潘欣中／攝影
白天陽光露臉，屏東墾丁氣溫今天白天回升至23度，景點人氣回溫外，各遊憩沙灘也重現戲水、衝浪和水上活動的夏日景象。記者潘欣中／攝影
白天陽光露臉，屏東墾丁氣溫今天白天回升至23度，景點人氣回溫外，各遊憩沙灘也重現戲水、衝浪和水上活動的夏日景象。記者潘欣中／攝影

墾丁 連假 寒流

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