墾丁氣溫回升至23度 遊客享受椰林、陽光沙灘
今年入冬最強寒流威力減弱，白天陽光露臉，屏東墾丁氣溫今天白天回升至23度，景點人氣回溫外，各遊憇沙灘也重現戲水、衝浪和水上活動的夏日景象；墾丁核心區旅宿業連假前兩天多滿房，警方從車流量估計，約有3萬人次湧入墾丁，較去年國旅爆發時的連假少三成，而離島小琉球這兩天住房率僅五成，兩地業者認為是受疫情和寒流影響。
屏東墾丁氣溫昨天晚上約18度，今天白天陽光露臉後氣溫升至23度，墾丁小灣、南灣、船帆石和白砂等遊憩沙灘重現人氣，有人踩浪、戲水、玩水上活動，有人在椰林和陽傘下享受暖暖冬陽；今天上午從桃園開車南下墾丁的吳姓遊客說，冬天的墾丁少了豔夏的炙熱感，多了舒爽怡人的感覺，鄰近的車城鄉四重溪溫泉區，還可享泡湯樂，更開心的是，一路沒塞車。
墾丁一家飯店主管說，迎來連假2天滿房榮景後，明天連假結束的周日，住房率又跌至六成，這個月是旅遊淡季，預估平均住房不到五成，再來就要等到農曆春節連假了；這次的元旦連假，墾丁較去年國旅爆發時的連假遊客約少三成，他認為和疫情升溫和寒流來襲有關，遊客選擇盡量不出遠門，希望不要重演去年2至5月「等嘸人」的慘澹戲碼。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言