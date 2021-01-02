墾丁氣溫回升至23度 遊客享受椰林、陽光沙灘

今年入冬最強寒流威力減弱，白天陽光露臉，屏東墾丁氣溫今天白天回升至23度，景點人氣回溫外，各遊憇沙灘也重現戲水、衝浪和水上活動的夏日景象；墾丁核心區旅宿業連假前兩天多滿房，警方從車流量估計，約有3萬人次湧入墾丁，較去年國旅爆發時的連假少三成，而離島小琉球這兩天住房率僅五成，兩地業者認為是受疫情和寒流影響。

屏東墾丁氣溫昨天晚上約18度，今天白天陽光露臉後氣溫升至23度，墾丁小灣、南灣、船帆石和白砂等遊憩沙灘重現人氣，有人踩浪、戲水、玩水上活動，有人在椰林和陽傘下享受暖暖冬陽；今天上午從桃園開車南下墾丁的吳姓遊客說，冬天的墾丁少了豔夏的炙熱感，多了舒爽怡人的感覺，鄰近的車城鄉四重溪溫泉區，還可享泡湯樂，更開心的是，一路沒塞車。