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今年度首場捐血活動1月4日登場 歡迎金門民眾踴躍捐血

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
由金門縣政府及台北捐血中心共同舉辦的「浯江捐血趴趴走，鄉親好友逗陣來」活動，將於1月4日至1月12日舉行，歡迎鄉親踴躍到場捐出你的熱血。圖／金門縣政府提供
由金門縣政府及台北捐血中心共同舉辦的「浯江捐血趴趴走，鄉親好友逗陣來」活動，將於1月4日至1月12日舉行，歡迎鄉親踴躍到場捐出你的熱血。圖／金門縣政府提供

本年度第1場捐血活動來囉！由金門縣政府及台北捐血中心共同舉辦的「浯江捐血趴趴走，鄉親好友逗陣來」活動，將於1月4日至1月12日舉行，歡迎鄉親踴躍到場捐出你的熱血。

1月4日由金門縣警局率先登場，接續分別於金門酒廠（不對外開放）、金門防衛司令部（不對外開放）、1月5日金沙鎮公所、1月6日金門大學（不對外開放）、1月7日金湖鎮新市里籃球場，1月9、10、11日在金城車站旁大賀藥局前，1月12日在金寧鄉公所舉辦捐血活動。

主辦單位呼籲地區的軍民屆時踴躍到場捐出熱血、傳送愛心，響應「捐血一袋、救人一命」的快樂，為血庫帶來挹注。

主辦單位提醒，捐血前注意事項：需連續睡眠滿6小時；沒有感冒、打針、吃藥；年滿17至65歲；體重男生50公斤以上、女生45公斤以上；捐血前請勿空腹；捐血間隔：250ml隔2個月，500ml隔3個月；年捐血量：女生1000ml，男生1500ml。捐血請攜帶有照片和身分證字號的身分證明文件。金門捐血活動服務專線02-2897-1600轉6114游小姐，或上「台北捐血中心」官網查詢。

捐血中心 金門 身分證

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