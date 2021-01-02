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高雄陽光露臉 田寮月世界、義大世界遊客爆量

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄田寮月世界是戶外景點，遊客漫步步道欣泥岩地質景觀。記者徐白櫻／攝影
高雄田寮月世界是戶外景點，遊客漫步步道欣泥岩地質景觀。記者徐白櫻／攝影

元旦連假遇上好天氣，雖然寒流來襲，高雄田寮月世界、旗山老街與義大世界等地遊客眾多，停車場客滿，遊客趁著好天氣往郊外遊憩，還有不少人從中北部南下高雄觀光，直說「南部天氣好，非常溫暖」。

田寮月世界遊客中心去年11月剛開幕，許多團客納入口袋名單，這兩天遊覽車絡繹不絕，遊客漫步月世界步道，登高欣賞泥岩地質景色，便利超商與農民市集生意興隆。

月世界遊客中心指出，昨天是連假第一天，外地遊覽車多達3、40台之多，加上散客，初估約3、4千人，今天人也不少，開幕後迎接的第一個連續假期，公共停車場全客滿。來自基隆的李小姐說，趁著元旦連假與親友包遊覽車環島，月世界是舊地重遊，因為疫情不能出國，要外出都要挑郊外景點，避免去人多地方。

戶外景點遊客多，義大世界的購物商場與遊樂場人潮也不少。義大世界指出，今年元旦有3天連續假期，白天溫度回升，樂園也推出生日有數字「1」的能人享優惠，遊客出遊意願增加，去年元旦無連假，今年元旦遊客量比去年同日增加2倍左右。

高雄田寮月世界是戶外景點，遊客漫步步道欣泥岩地質景觀。記者徐白櫻／攝影
高雄田寮月世界是戶外景點，遊客漫步步道欣泥岩地質景觀。記者徐白櫻／攝影
今年元旦有連假，義大遊樂世界滿滿人潮。圖／義大世界提供
今年元旦有連假，義大遊樂世界滿滿人潮。圖／義大世界提供

義大世界 月世界 連假

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