高雄陽光露臉 田寮月世界、義大世界遊客爆量

元旦連假遇上好天氣，雖然寒流來襲，高雄田寮月世界、旗山老街與義大世界等地遊客眾多，停車場客滿，遊客趁著好天氣往郊外遊憩，還有不少人從中北部南下高雄觀光，直說「南部天氣好，非常溫暖」。

田寮月世界遊客中心去年11月剛開幕，許多團客納入口袋名單，這兩天遊覽車絡繹不絕，遊客漫步月世界步道，登高欣賞泥岩地質景色，便利超商與農民市集生意興隆。

月世界遊客中心指出，昨天是連假第一天，外地遊覽車多達3、40台之多，加上散客，初估約3、4千人，今天人也不少，開幕後迎接的第一個連續假期，公共停車場全客滿。來自基隆的李小姐說，趁著元旦連假與親友包遊覽車環島，月世界是舊地重遊，因為疫情不能出國，要外出都要挑郊外景點，避免去人多地方。